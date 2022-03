El video en donde se ve a la moza del restaurante jugando para ganarse su propina se hizo viral en cuestión de horas, superando las 2 millones de reproducciones. Lo cierto es que lejos de hacer reir, Katizahlee (@katizahlee) desató una enorme polémica entre los usuarios de Tik Tok, en donde hubo más de 5.000 comentarios cuestionándola.

Sin embargo, hubo quienes no consideraron que estuvo mal lo que hizo, ya que consideran que solo se trataba de un inocente juego, y hasta resaltaron que a la mesera no se la ve incómoda ni obligada a hacerlo en ningún momento. La joven proveniente de Estados Unidos logró que se abra un debate a raíz de su video. De igual manera, la mayoría de los usuarios repudió por completo el accionar de Katizahlee y reaccionaron con todo tipo de comentarios.

Al comienzo del video, se puede ver cómo la comensal, junto con la ayuda de su acompañante, le indica a la camarera lo que tiene que hacer para comenzar a jugar. "Lo que vas a hacer es lo siguiente: cualquier billete que agarres será tuyo" menciona la joven que luego publicó el video.

Siguiendo las indicaciones, la mesera finalmente agarra uno de los tres billetes que se encontraba doblado en la mesa, el cuál era de 50 dólares. Con una sonrisa en la cara, la moza del lugar exclama contenta: "¿De verdad?¿Esto es enserio?", a lo que su clienta le contesta: "Si, es tuyo", y agrega: "Puedes quedarte con el cambio también". Como respuesta a esto, la camarera, aún en shock, señala: "Los amo chicos, muchas gracias", y se va de la mesa deseándole un feliz día de la mujer a Katizhalee.

Pero a pesar de que en el video a la moza se la puede ver contenta por el dinero extra que obtuvo, y agradecida con sus clientes, las redes no dudaron en repudiar la actitud de la ciudadana norteamericana. "¿Es necesario jugar con la necesidad?", "esto fue muy agresivo para mi", "totalmente innecesario, solo denle la plata, ya entendimos que recibiste tu sueldo ese día", fueron algunos de los comentarios entre los usuarios tras ver el video.

Al ver los comentarios repudiando el accionar de la joven, la mesera salió a defender a su clienta: "Yo era la camarera y aprecio su generosidad. Estaba muy agradecida por esto. Personalmente, no me importan los juegos, lo hace divertido. Creo que pudieron leerme lo suficiente como para saber que no me molestaría el juego. Por favor, no critiquen un buen acto. Fui bendecida en un día lento".