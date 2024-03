Vinicius Jr, futbolista brasilero que juega en el Real Madrid, rompió en llanto y aseguró que le cuesta mantener la motivación y disfrutar jugando al fútbol debido a los recurrentes insultos racistas que se acrecentaron desde su llegada a España.

Pero no fueron precisamente de apoyo todas las voces que se hicieron eco. Y la más sobresaliente fue la del ex arquero paraguayo José Luis Chilavert, quien publicó en X (ex Twitter): "Pan y Circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres".

El paraguayo respondió a una publicación en la que el brasileño afirmó que se siente frustrado porque los aficionados siguen saliendo impunes de los insultos racistas de los que es objeto, en una rueda de prensa previa al amistoso que Brasil disputará este martes contra España.

Vinicius se emocionó al responder una pregunta sobre el racismo. "Solo quiero jugar al fútbol y nunca ver sufrir a las personas negras".pic.twitter.com/oOjEBf9h6n — VarskySports (@VarskySports) March 25, 2024

"Entiendo que se hable de lo que se hable en el campo. Claro que tengo muchas cosas que mejorar, tengo 23 años (...) Cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando", dijo Vinicius a periodistas. Y agregó entre lágrimas: "Nunca he pensado en irme de LaLiga porque si no le daría a los racistas lo que ellos quieren".

El posteo de Chilavert derivó a su vez en otros comentarios, dividiendo por supuesto nuevamente las aguas.