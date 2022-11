Hay abuelos que valoran tanto el tiempo de calidad con los chicos y, aún con su avanzada edad, salen de su zona de confort para seguir siendo parte de sus vidas. Esta es la historia de una abuela estadounidense que vio las 30 películas de Marvel y tomó notas para poder conversar con sus nietos sobre ellas.

Cheryl Skiados es de Estados Unidos y tiene 70 años. El amor que siente por sus 13 nietos la impulsó a hacer esta maratón. Jackson King, de 18 años, aprovechó la oportunidad de filmar a su abuela cuando veía Spider-Man: Homecoming con una libreta y lapicera en mano.

El video de TikTok ya tiene 9.4 millones de reproducciones y miles de comentarios de usuarios conmovidos. “Ella es la abuela de todos ahora y estaremos listos si nos necesita”, escribió una usuaria.

“En realidad, es muy divertido. Me acabo de mudar con mis abuelos y mi abuela está viendo todas las películas de Marvel. Las está viendo en el orden en que salieron y ella me preguntó si quería ver una con ella, así que, por supuesto, dije que sí”, le contó el joven a The Mirror.

Jackson aprecia la dedicación de su abuela para fortalecer la conexión con su familia. “Creo que realmente muestra lo mucho que se preocupa por sus nietos, porque está dispuesta a sentarse allí durante horas y horas y ver películas de superhéroes y tomar notas sobre ellas, solo para tener algo extra de qué hablar con nosotros”, aseguró.

Desde Ironman hasta Black Panther: Wakanda Forever, tomó notas como los nombres de los actores y cuáles son sus personajes, quién es el villano y cuál es el núcleo de la historia.

En una publicación siguiente, Jackon le pidió a Skiados que le dejara grabar lo que había escrito sobre Spider-Man. Entre las notas, se lee la frase histórica de Iron Man, “si eres nadie sin el traje, entonces no deberías tenerlo”, qué hace Vulture, némesis de Peter Parker y los cambios importantes en la trama.

Acerca de la repentina fama de la abuela, Jackson afirmó: “A la familia le encanta. Todos pensamos que la abuela está recibiendo el reconocimiento que merece por ser una abuela increíble”. A ella también le pareció divertido ver las reacciones de los internautas y se conmovió con los mensajes de cariño.