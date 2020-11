Una mujer jubilada de 51 años residente en Mascate, capital de Omán, convive con 480 gatos y 12 perros en su casa. Para mantenerlos en buen estado a todos, gasta aproximadamente 8 mil dólares mensuales.

“Encuentro que los animales, en particular los gatos y los perros, son más fieles que los humanos”, expresó la exfuncionaria, que pese a las quejas de los vecinos continúa feliz con su accionar.

Durante los últimos 10 años, Maryam al Balushi ha ido adoptando nuevos integrantes a su familia y salvándolos de una vida callejera. Tal vez su situación personal sea un motivo que explique este cuidado hacia las mascotas: ella es huérfana desde muy pequeña.

En Omán, los defensores de animales piden por la realización de un programa de esterilización para evitar que estos animales en situación de calle se reproduzcan y continúen agrandando la masa de mascotas sin cuidados.

Ella reveló que gasta poco más de 7.700 dólares mensuales para la mantención de los gatos y perros pero no todo sale de su bolsillo, ya que también cuenta con ayuda de su entorno y de muchos seguidores de Instagram que le donan dinero.

“Todo empezó en 2008 cuando mi hijo compró un gatito persa. Como muchas madres me negué a ocuparme ya que no me gustaban los animales y mi hijo no se ocupaba mucho”, comenzó relatando.

Pero todo cambió cuando en 2010 encontró una gata y su vida dio un vuelco: “Me involucré totalmente. Me ocupaba de ella, la alimentaba, le daba su baño y pasaba mucho tiempo con ella”, expresó y reveló: “Estaba en un hoyo y fueron mi salvación“.