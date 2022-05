Viviana Canosa, la conductora del programa "Viviana con vos", citó este miércoles un tweet irónico de Luquitas Rodríguez, conductor radial en Vorterix, con el fin de criticar al Gobierno por "los jóvenes que se van del país". Lo que no tuvo en cuenta Canosa es que la publicación no era cierta, de hecho, el joven estaba haciendo una broma.

Se trata de un mensaje que dejó el humorista en sus redes sociales el pasado 10 de mayo. "Me voy. Me cansé de que no alcance, de que todos los días sea más difícil. La única salida está en Ezeiza. Los invito a hacer lo mismo, emigren sin miedo, hay una vida mejor afuera. Les dejo mi última foto en este país", dijo en Twitter.

Me voy. Me cansé de que no alcance, de que todos los días sea más difícil. La única salida está en Ezeiza. Los invito a hacer lo mismo, emigren sin miedo, hay una vida mejor afuera. Les dejo mi última foto en este país. pic.twitter.com/lwajTjltGD — Hasbullah all nighter (@LuquitaRodrigue) May 10, 2022

A modo de ejemplo y como suele acostumbrar la periodista, se mencionaron estas palabras para apuntar hacia las "millones" de personas que se quieren ir del país en búsqueda de un mejor futuro. De esta manera, criticó una vez más a la gestión de Alberto Fernández.

"Un pibe que dice basta como tantos millones y como tantos pibes que si tuvieran la posibilidad también se van a la mierda de la Argentina. Nosotros no queremos que se vaya nadie porque a esta Argentina la hacemos mejor entre todos", arremetió Viviana Canosa contra el Gobierno.

Sin embargo, lo que presentó en la noche de ayer no fue cierto. En la actualidad, Lucas forma parte del grupo de humor "Rodríguez Galati" y trabaja en radio transmitiendo "Paren La Mano". En ningún momento el reconocido humorista confesó planes de emigrar de Argentina.

Qué bueno que sacás el tuit a la luz @vivicanosaok. Desde hace días que este usuario luquitaalgo me difama y me stalkea. Vos que tenés las herramientas y, sobre todo, una producción a la altura de tu trayectoria, podrán comprobarlo. Estoy viviendo en Oslo. Sale ese zoom? https://t.co/HeYiyvTV7B — Germán Beder (@gbeder) May 12, 2022

En tanto, su compañero de trabajo Germán Beder aprovechó la ocasión para remarcar el error.

"Qué bueno que sacás el tuit a la luz @vivicanosaok. Desde hace días que este usuario luquitaalgo me difama y me stalkea. Vos que tenés las herramientas y, sobre todo, una producción a la altura de tu trayectoria, podrán comprobarlo. Estoy viviendo en Oslo. ¿Sale ese zoom?", ironizó.

Los usuarios estallaron de risa y rechazo una vez más. Las críticas no tardaron en llegar.