Los Simuladores fue una de las series más exitosas de la historia de la televisión argentina y marcaron a muchas personas que aún recuerdan sus frases y divertidos momentos de sus capítulos. En este caso, los actores volvieron personificados para dar un mensaje a los argentinos en medio de la cuarentena obligatoria dictada por el presidente Alberto Fernández ante la pandemia del coronavirus.

Escenas memorables y frases históricas han quedado en el inconsciente colectivo de los argentinos gracias a este grupo de actores que afrontaron Los Simuladores. Incluso los fanáticos aún piden por su regreso, pese a que la serie culminó en diciembre de 2003.

Ahora, en medio de la cuarentena por el coronavirus, los actores regresaron con sus respectivos personajes para dejarle un mensaje a los argentinos. En el mismo, mencionan un “enemigo invisible de posible origen chino” y brindan una serie de recomendaciones para combatirlo.

LOS SIMULADORES VOLVIERON PARA DAR UN MENSAJE PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE #CORONAVIRUS | @ramisanhonorio, productor y guionista, logró juntar a los protagonistas originales para grabar un video con mensajes para prevenir el contagio de coronavirus #yomequedoencasa pic.twitter.com/0gsdgnTe8y — LA NACION (@LANACION) March 22, 2020

Federico D’Elía reveló secretos de “Los Simuladores” con motivo de la cuarentena

Días atrás, aprovechando el hashtag #YoMeQuedoEnCasa creado con el fin de evitar el avance del coronavirus, Federico D’Elía le propuso a sus seguidores en Twitter revelar secretos de Los Simuladores.

“Si se quedan en casa les cuento tonterías/anécdotas que me vaya acordando de las grabaciones de Los Simuladores, no esperen nada woow y espero acordarme de algunas que no haya contado”, le ofreció a los fanáticos de la exitosa serie y generó una verdadera revolución en las redes.