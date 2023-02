Desde su llegada a Argentina el pasado viernes, Wanda Nara se volvió el centro de atención en las redes sociales. Esta vez, la empresaria realizó un posteo en sus redes contando sus gustos y quehaceres, pero la respuesta de Lizy Tagliani a su publicación se llevó todas las miradas y risas.

“Fan de, dormir, comer, Amo los desayunos en todas sus formas .. room service es mi debilidad. Mates amargos, me gusta la ropa de marca pero amo los descuentos. Mi debilidad son las tortas pero un sándwich en baguette con manteca, jamon y queso me enamora”, comenzó escribiendo la blonda en su cuenta de Instagram.

Y luego, agregó: “Cocino sin talento pero con amor, en realidad no se para que tengo talento. Antes de dormir tomo un té, y duermo con cremas. Me gusta escuchar todo tipo de música y caminar descalza. (Para que me conozcan un poco más)”.

Ante este posteo, su excompañera en el programa ¿Quién es la máscara?, sorprendió a todos los fanáticos de Wanda con una llamativa, pero divertida respuesta. En solo cuestión de horas, la publicación ya acumuló más de 40mil “me gustas” y cientos de comentarios.

La desopilante respuesta de Lizy Tagliani a Wanda Nara

“Seremos mellizas? yo todo eso pero en los sueños, en la vida Me tengo q levantar a la madrugada a sacar los perros a ca...ar, en los hoteles me pongo el despertador para bajar a desayunar el incluido, ropa de marc solo veo en ig, flautita con manteca salchichon o salame.

Cocino sin talento y sin amor ... maldigo la hora q lo veo a sebas con hambre, duermo con cremas pero para los calambres, hongos y la de afeitar para la mañana. Escucho la música q escuchan los vecinos y amo andar descalza hasta q piso un cardo. Para q me conocen un poco más jajajja te amo melli”.