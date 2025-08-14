A Wanda Nara le hicieron una picante pregunta sobre el maní salado y su respuesta generó sorpresa La mediática fue irónica en una entrevista que le hizo su amigo Kennys Palacios.

Desde que se filtró un video sexual en el que supuestamente aparece Mauro Icardi, el jugador quedó en el centro de los comentarios por las burdas comparaciones que hicieron en las redes. Rápida de reflejos, Wanda Nara hizo una campaña publicitaria de una marca de pasta de maní para alimentar esa fama.

La cuestión siguió dando vueltas en las redes y, ahora, la empresaria volvió a arremeter a su forma contra su expareja sin nombrarlo. Entrevistada por su amigo Kennys Palacios para el programa de stream Fuera de Joda, Wanda respondió un ping pong en México, donde está grabando otra temporada del ciclo Love is Blind.

En la charla, la mediática contestó una pregunta con un obvio doble sentido que le hizo el peluquero. “¿Palito salado o maní salado?“, lanzó. Explotada de risa, Wanda dijo que prefería la primera opción. ”De vez en cuando, maní salado está bien”, agregó una de sus personas de confianza. “Sí”, remató Wanda, sin agregar nada más ni mencionar a Mauro Icardi.

La conductora jugó todo el tiempo con la referencia del maní desde que explotaron las imágenes sexuales vinculadas presuntamente a su exmarido. Llegó a publicar un video en el que promociona una marca de pasta de maní, lo que generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Se cree que la mediática tuvo ciertos guiños para su exesposo en medio de la llamativa grabación. Una de ellas fue la frase “me dijeron de sumarme a esta campaña, y no tuve ni que pensarlo”, mientras comía manís viendo a cámara.