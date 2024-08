Acusó a la seño de su hijo de que “le guste la plata fácil” y tuvo una respuesta que la descolocó El video en donde se ve toda la conversación ocasionó todo tipo de comentarios en TikTok y en X (exTwitter).

Un tiktoker que se dedica a compartir chats insólitos que le mandan sus seguidores compartió una conversación de un grupo de WhatsApp de “papis y mamis” de un colegio y generó revuelo por el polémico comentario que hizo una mamá.

“Perdonen, sé que esto va en contra de las reglas del grupo, pero me quedé un poco preocupada porque hace unos minutos vi a la seño Cari involucrada en una situación sospechosa”, mandó una mami del grupo.

Inmediatamente, el resto de los padres comenzó a preocuparse y a preguntarle qué es lo que había visto, a lo que ella detalló: “Hace un ratito fui a buscar a Ichi (habré llegado 10 minutos tarde) y vi que la seño se estaba subiendo a un auto de muy alta gama manejado por un señor muy mayor”.

Ante esto, los demás padres comenzaron a preguntarle qué quería decir con eso. “No entiendo, ¿qué tiene?”, consultó un papá. “Que me preocupa que a la seño le guste la plata fácil. Yo sé que estamos pasando momentos difíciles, pero acudir a eso sería terrible”.

De esta manera, un papá pidió que sumen a la maestra y le consulten qué era lo que estaba haciendo en ese auto para sacarse la duda. Dicho esto, la agregan y uno de ellos le dijo: “Perdón que te agreguemos así al grupo de los papis del colegio. Y sé que va a sonar raro esto, pero ¿vos podrías explicar por qué hace un rato te subiste a un auto de un señor mayor? Perdón la pregunta indiscreta, pero la mamá de Ichi te está difamando y estoy podrido de las estupideces que se hablan en este grupo”.

La seño Cari, sorprendida por la consulta, compartió su ubicación en tiempo real y aclaró: “Estoy en un Uber”.

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales, tanto en TikTok como en X (exTwitter) y generó polémica entre los usuarios por la indiscreción de la mamá que comenzó con esta conversación. “Igualmente, si la seño Cari, en su tiempo libre, sale con viejos por plata, tampoco sería nada que debiera importarle a las madres. Mientras no haga nada desubicado en el aula, lo que haga de su vida ahora es su problema… Esos grupos son la vieja chusma barriendo la vereda de hoy”, comentó una usuaria totalmente enojada.

“Estoy en un grupo, y mi teoría, que hasta ahora confirmo, es que las mamás que no laburan y están en la casa se juntan con otras mamás a inventar historias pelotudas, no hay manera que no falle esa teoría”, agregó otro usuario.