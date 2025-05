Brian de “Gran Hermano 2025” consiguió el trabajo de sus sueños tras ser visto vendiendo alfajores en el tren El exparticipante, que hace poco se casó en una ceremonia especial dentro de la casa más famosa, dio detalles del gran momento que está viviendo.

Brian Alberto tuvo dos oportunidades en Gran Hermano 2025, pero la gente cortó su ilusión de llegar a la final y ante la falta de oportunidades en los medios decidió retomar su antigua labor: vender alfajores en el tren.

Luego de la viralización de varios videos en plena acción y también ofreciendo huevos de Pascua, recibió la propuesta de sus sueños y la aceptó con mucha alegría.

A través de su cuenta de Instagram, el exparticipante compartió su felicidad y conmovió a sus seguidores. “Conseguí trabajo. No lo puedo creer, es el que siempre quise. Gracias a mi amigo Matías por esta oportunidad de encargarme el área de ventas de la empresa”, sostuvo en referencia a una marca que fabrica buzos, chombas, remeras y camperas de egresados.

“Estoy más que feliz de ser parte de la finalización del ciclo lectivo de tantos chicos. Interesados ya saben, se contactan conmigo. Voy a estar yendo a los colegios de zona oeste a ofrecer promos y también voy a estar en el local”, agregó tras confirmar que dará 20% de descuento. De a poco la suerte va cambiando para Brian Alberto, que este año logró llevar a su esposa e hijos a conocer el mar.

A un año de su eliminación, un ex Gran Hermano dijo sentirse “un fracasado”

Un exparticipante de Gran Hermano 2023 contó cómo es su vida a un año de haber sido eliminado y generó preocupación entre sus seguidores, ya que lanzó una frase letal que nadie se esperaba. “¿Cómo me afectó Gran Hermano? A lo largo de este año lloré, reí, salí, me puse de novio, corté, la pasé mal, trabajé, no hice nada. Pero les voy a ser sincero: me siento un fracasado“, disparó Mauro Dalessio.

El ex de Furia Scaglione sostuvo que todavía se pregunta qué es lo que realmente le gusta, pero la respuesta aún no apareció: “Siento que me dieron una oportunidad y no la pude aprovechar, estos últimos meses me replanteé un montón de cosas”.

El rugbier dijo que, si bien le gustó la experiencia, el saldo final resultó negativo: “Viví cosas inolvidables y buenísimas, toqué fondo, no me encuentro, estoy perdido, no sé qué hacer”.