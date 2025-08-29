Día del abogado en Argentina: por qué se celebra el 29 de agosto

Los 29 de agosto de cada año se celebra el día del abogado en Argentina. Desde 1958, en esta fecha se conmemora a Juan Bautista Alberdi, el prócer que sentó las bases para la Constitución Nacional de 1853.

Fue la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados quien aprobó el homenaje, y bajo la presidencia de Arturo Frondizi comenzó a celebrarse a partir de ese mismo año.

Por qué se celebra el día del abogado el 29 de agosto

El día del abogado se celebra el 29 de agosto porque conmemora el nacimiento de Juan Bautista Alberdi, abogado, político y pensador argentino que escribió Las Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina, texto que se considera como el origen de la Constitución Nacional de 1853.

El diputado, abogado, escritor, economista, jurista, músico y uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX, nació en San Miguel de Tucumán en 1810.

Juan Bautista Alberdi

El abogado se instaló desde muy joven en Buenos Aires, donde desarrolló una importante actividad política, cultural y social. En 1831 ingresó a la Universidad de Buenos Aires a estudiar Leyes, pero al ser opositor a Rosas decidió mudarse a Córdoba, donde se graduó de Bachiller en Leyes.

Aseguran que se opuso fervientemente a la guerra contra el Paraguay y rechazó la posibilidad de llevar adelante una “guerra justa” porque sería lo mismo que hablar de “crimen justo”.

Fue ferviente opositor de Juan Manuel de Rosas y por ello debió exiliarse durante varios años en Montevideo, Uruguay, y más tarde en Chile.

Luego de la derrota de Rosas en la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, Alberdi comenzó a escribir un tratado sobre la futura constitución de la Argentina. En mayo de ese mismo año publicó Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina.

En 1879 obtuvo una candidatura a diputado y regresó brevemente a Buenos Aires, pero al poco tiempo se enfermó y debió volver a Francia. Finalmente murió el 19 de junio de 1884. Sus cenizas descansan en la casa de gobierno de Tucumán.

Cuándo se celebra el Día Internacional del Abogado

El Día Internacional del Abogado tiene su celebración cada 3 de febrero en todo el mundo, con el objetivo de reconocer la labor de los hombres y mujeres de leyes que trabajan para conseguir un mundo más justo.

Esta fecha tiene como motivo homenajear al profesional que ejerce la defensa jurídica de los ciudadanos en los procesos judiciales y administrativos que lo ameritan; así como quien asesora y da consejo en materias legales.

En cuanto a su origen etimológico, la palabra “abogado” proviene del latín “advocatus”, que deriva de la expresión latina “ad auxillium vocatus”, que significa “la llamada de socorro”, aunque su uso actual se refiere a una persona que estudió Derecho, obtuvo un título profesional de abogado y se ha inscrito en la respectiva asociación o colegio profesional para ejercer.