La Luna se ha mostrado este domingo con un peculiar tinte rojizo que, al anochecer, ha atraído las miradas al cielo en todo el mundo. La causa es un eclipse total que pudo verse en todas parte del mundo y en Argentina.
¿A qué se llama Luna de Sangre?
Se tratra de un eclipse lunar total, que ocurre cuando la Tierra bloquea la luz directa del Sol, y la luz que llega a la Luna pasa por la atmósfera terrestre, filtrando los tonos azules y bañando su superficie de un rojo profundo.
Cuándo será el próximo eclipse lunar total en la Argentina
El próximo eclipse lunar total en la Argentina será en 2027.
Otros eventos astronómicos de septiembre 2025
Septiembre será un mes activo en materia astronómica:
- Eclipse solar parcial: el 21 de septiembre, visible principalmente en el sur de Australia, la Antártida y zonas oceánicas del Pacífico y Atlántico. Durante este evento, se debe usar protección ocular, ya que la observación directa puede ser peligrosa.
- Fases lunares significativas: el 7 de septiembre coincide la luna llena, llamada este año Luna del Maíz, con el eclipse lunar total.
- Equinoccio de primavera en el hemisferio sur: el 22 de septiembre a las 15:19 hora de Argentina (18:19 UTC), marcando el inicio de la nueva estación. En el hemisferio norte, señala el comienzo del otoño. Durante el equinoccio, el día y la noche tienen casi la misma duración en todas las latitudes.