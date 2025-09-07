Eclipse total: así se vio la “Luna de Sangre” en todo el mundo La Luna adquirió un intenso color rojo durante un eclipse total que fue visible en desde varios continentes.

La Luna se ha mostrado este domingo con un peculiar tinte rojizo que, al anochecer, ha atraído las miradas al cielo en todo el mundo. La causa es un eclipse total que pudo verse en todas parte del mundo y en Argentina.

¿A qué se llama Luna de Sangre?

Se tratra de un eclipse lunar total, que ocurre cuando la Tierra bloquea la luz directa del Sol, y la luz que llega a la Luna pasa por la atmósfera terrestre, filtrando los tonos azules y bañando su superficie de un rojo profundo.

Cuándo será el próximo eclipse lunar total en la Argentina

El próximo eclipse lunar total en la Argentina será en 2027.

Otros eventos astronómicos de septiembre 2025

Septiembre será un mes activo en materia astronómica: