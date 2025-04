Una tiktoker le hizo una escena a su novio por ir a una juntada con mujeres y se volvió iral El chico filmó a su novia en pleno ataque de bronca, el clip se volvió viral y generó un intenso debate en redes.

Una tiktoker estalló de furia luego de que su novio le contara que fue a una juntada con amigos y amigas. “Me ocultás cosas”, manifestó ella.

Fue él quien comenzó a grabar a su novia en medio de su ataque de bronca. “Lo que más me molestó fue que se te escapó. En cuanto yo te miré nada más ayer, que vos estabas hablando y tiraste un ‘cuando nos juntamos con los chicos y las chicas’, ya me di cuenta”, arrancó.

“Yo te dije ‘¿cuándo te juntaste con las chicas?’. Ahí tu cara se transformó. Me ocultás las cosas”, disparó.

Entre risas y confusión, el joven respondió: “A mí me cambia la cara por tu tono. No es que te dije que maté a un ser humano”. “Me ocultás las cosas”, insistió ella. “¿Cómo te voy a ocultar, amor? ¿Me estás cargando? ¿Por qué es ocultar?”, indagó. “No me lo dijiste”, fue contundente la tiktoker.

“Porque no me lo dijiste. No es que me dijiste ‘nos juntamos con los chicos y pasaron de la nada las chicas’. Me contás todo. Me contás algunas pelotudeces, entonces quiero que me cuentes eso, no una peltoudez”, remarcó.

“¿Cuando te digo que jugamos al Fifa no te importó?”, consultó el chico, pero ella fue tajante: “No, no me importa”.

En redes, los usuarios reaccionaron tanto a favor como en contra del planteo: “La juntada con amigos es lo mejor que le puede pasar a un hombre, pero si van minitas, es ley. Ahí pasa de juntada a ponedora. No es tóxica”, “si las van a gorrear, lo van a hacer igual. Esto no dista mucho del marido violento que te alejaba y aislaba de tus círculos”, “la re banco. Si no cuenta estas pelotudeces, ¿qué más no me va a contar?”, “tóxica de mierda, salí de ahí maravilla”.