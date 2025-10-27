El insólito video de un nene de 4 años que quedó atrapado dentro de una máquina de peluches El pequeño se metió mientras jugaba y su mamá habló sobre el susto que se llevó: “Nunca imaginé que un niño de ese tamaño pudiera caber dentro de una máquina”.

Un momento de diversión familiar terminó en un verdadero susto en la localidad de São João de Meriti, cerca de Río de Janeiro cuando un nene de 4 años quedó atrapado dentro de una máquina de peluches.

El insólito episodio ocurrió en plena celebración en una pizzería, y la escena sorprendió a todos los presentes.

El protagonista de esta historia es Heitor, que estaba cenando con sus padres cuando decidió salir a jugar. Pasaron los minutos y, al notar que el chico no volvía, sus papás comenzaron a buscarlo por el local.

De repente, un grupo de gente llamó la atención del matrimonio. Al acercarse, descubrieron que su hijo estaba adentro de la máquina de peluches, eligiendo tranquilamente un premio como si nada.

El relato de la mamá: “Me asusté”

La mamá de Heitor, Luana Cardozo, contó cómo vivió el inesperado episodio: “Cuando lo vi, me asusté. Nunca imaginé que una criatura de ese tamaño pudiera entrar en una máquina. Jamás pensé que iba a tener la valentía de meterse”, relató la mujer, que trabaja como peluquera.

Afortunadamente, el nene fue rescatado sin ningún tipo de herida y todo quedó en una anécdota para la familia y los clientes de la pizzería.

Un susto que terminó bien

El caso generó revuelo en el local y rápidamente se viralizó en redes sociales. Las imágenes muestran a Heitor rodeado de peluches, mientras los adultos intentaban ayudarlo a salir.

El episodio reavivó la preocupación sobre la seguridad de este tipo de máquinas en lugares frecuentados por chicos, aunque en este caso la historia tuvo un final feliz.