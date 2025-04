El look viral de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en el pre-cumpleaños de David Beckham: todos los detalles Qué se pusieron: el look de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en el “pre” cumpleaños de David Beckham

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo volvieron a robarse todas las miradas, esta vez en el exclusivo pre-cumpleaños de David Beckham en Miami. Aunque el exfutbolista inglés celebrará oficialmente sus 50 años el 2 de mayo, decidió adelantar los festejos con una cena repleta de glamour, y la pareja rosarina no pasó desapercibida. Con outfits que combinaron elegancia y tendencia, Messi y Antonela deslumbraron a sus millones de seguidores en redes sociales. Aquí te contamos todo sobre sus looks, el evento y por qué esta salida está dando de qué hablar en todo el mundo.

Instagram/davidbeckham.

Antonela Roccuzzo apostó por un vestido verde esmeralda ajustado al cuerpo que dejó a todos boquiabiertos. El diseño, firmado por Victoria Beckham, destacó por su escote cerrado, hombros princesa y una atrevida espalda descubierta con detalles drapeados. Complementó el look con el cabello suelto en ondas suaves y una mini cartera negra que selló su estilo sofisticado. Por su parte, Lionel Messi optó por un clásico traje negro impecable, demostrando que la simplicidad también puede ser sinónimo de elegancia.

La celebración, que tuvo lugar en un exclusivo restaurante de Miami, reunió a figuras como Luis Suárez, Marc Anthony y otras estrellas del Inter Miami, el club que preside Beckham. “Empecé a celebrar un poco antes”, confesó el cumpleañero en Instagram, acompañando el post con fotos que rápidamente se volvieron virales. Antonela no se quedó atrás y compartió en sus redes imágenes de la previa, donde posó junto a Messi frente a un espejo, desatando una ola de comentarios entre sus casi 40 millones de seguidores.

¿Por qué este evento está en boca de todos? Además de la conexión entre Messi y Beckham por el Inter Miami, el look de Antonela diseñado por Victoria Beckham refuerza la amistad entre las parejas, un detalle que los fans no han pasado por alto. Las imágenes ya acumulan miles de likes y se posicionan como tendencia en plataformas como Instagram y X, donde los usuarios no dejan de elogiar el estilo de la dupla argentina.

Si quieres revivir el momento, no te pierdas las fotos y videos que están circulando en redes. Desde la llegada de los Messi hasta los detalles del vestido de Antonela, esta noche promete seguir siendo tema de conversación hasta el gran cumpleaños de Beckham en mayo. ¿Qué te pareció el look de la pareja? ¡Dejanos tu opinión!