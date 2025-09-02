El posteo sobre “verdades sobre el sexo que nadie acepta” que se hizo viral: las mejores respuestas Un posteo en X sobre “verdades sobre el sexo que nadie acepta” se volvió viral y generó cientos de respuestas entre la sinceridad y el humor. Mirá las más destacadas.

Un hilo en X (ex Twitter), publicado por la cuenta @En_jupiter_ bajo la consigna “Verdades sobre el sexo que nadie acepta”, desató una ola de respuestas cargadas de humor, sinceridad e introspección. Lo compartimos para vos: te contamos de qué se trata y las mejores reacciones que generó en redes.

¿Qué decía el posteo?

El autor del hilo invitó a los usuarios a revelarse sin filtros: “Di una verdad sobre el sexo que nadie acepta”. Una propuesta directa y que golpeó justo, generando cientos de reacciones en minutos.

Las respuestas más destacadas

Nicolas Orchid: “ La Monogamia es una mierda. A nadie le gusta comer lo mismo todos los dias. Los platos distintos siempre se disfrutan”.

RENE FRANCO: “La mayoría de los varones ha tenido relaciones homosexuales”.

Marcela: “Las personas que solo tienen sexo por placer, sin conexión ni conciencia, se comportan como animales que no han evolucionado. ¿Sabes qué es realmente asqueroso? Imaginar que alguien desconocido, sin saber sus mañas, costumbres o energía, te ponga una mano encima. ¿qué se puede esperar de quien busca saciar un impulso sin más? El sexo no debería reducirse a instinto, sino elevarse con conciencia, respeto y vínculo”.

Owen Beer: “Sexo entre dos personas sin estar casados es fornicación. Sexo entre un casado y una soltera, es adulterio. El sexo es entre un hombre y una mujer, no entre seres del mismo sexo”.

Pitufa1997: “El sexo sin ningún tipo de vínculo no tiene sentido. La verdad no entiendo el punto de acostarse con un desconocido”.

Ángel: “Ustedes tienen sexo?”.

Juli Issa: “El primer calentón fue en familia, aunque nadie lo quiera decir”.

El Monje Tuiteriano: “La ducha previa al sexo debería ser ritual”.

Chuy “El Gato”: “El sexo real no es igual que en el porno!! Hombres, las mujeres no gimen como locas cuando cogen. Mujeres, los hombres no bombean durante una hora sin parar. Hombres, las mujeres no hacen squirt con cada orgasmo. Mujeres, los penes normales no miden 35 cm. El porno es ficción!!”. pic.twitter.com/Gt6QbjMtl3 — En Júpiter (@En_jupiter_) August 31, 2025

¿Por qué funcionó en redes?

El post generó miles de interacciones porque tocó tabúes reales desde un formato respetuoso. Al romper silencios y validar experiencias cotidianas, abrió el diálogo sobre deseos, mitos y prácticas sexuales poco discutidas.

