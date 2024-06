El tiktok con más likes de la historia: Una chica subió un video y se convierte en nuevo récord Un caso de éxito viral en TikTok

La historia de Leah Halton, una joven influencer australiana de 23 años, ha dado la vuelta al mundo en redes sociales tras compartir un vídeo en TikTok de apenas 12 segundos que se ha convertido en el que tiene más ‘likes’ de la historia y la ha catapultado a la fama mundial. Halton, conocida por su destacada presencia en plataformas digitales, ha logrado consolidar una audiencia masiva gracias a su carisma.

Todo empezó hace dos meses con un breve vídeo en el que Halton interpreta un fragmento de la canción Praise Jah In The Moonlight de YG Marley, mientras hace gestos frente a la cámara. Este vídeo, publicado el 6 de febrero de este mismo año, se ha hecho viral, llegando a alcanzar la cifra de 800 millones de visualizaciones y 50 millones de “me gusta” en tan solo dos meses.

La viralidad de este vídeo no se ha limitado a TikTok, ya que Leah Halton también ha logrado construir una sólida presencia en otras plataformas como Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, y YouTube, con aproximadamente 1,2 millones de suscriptores. En estas redes, comparte desde su vida cotidiana hasta consejos de belleza y moda, generando un fuerte vínculo con su audiencia.

El éxito del vídeo no solo ha impulsado la popularidad de Halton, sino también el de la canción Praise Jah in the Moonlight de YG Marley, que ha ganado notoriedad mundial gracias a la viralización en TikTok.

Esta canción, que cuenta con la participación de Lauryn Hill y un sample de Bob Marley, ha escalado en las listas de reproducción en varias partes del mundo, demostrando el poder de influencia de las redes sociales en la industria musical.

¿Quién es Leah Halton?

¿Qué hace que el video sea tan especial?

La clave del éxito del video de Leah Halton radica en la combinación de varios factores:

Sencillez y autenticidad: El video es simple y directo, mostrando a Leah cantando y haciendo gestos frente a la cámara. Esta sencillez, junto con la naturalidad y carisma de Leah, ha conectado con la audiencia de una manera auténtica.

El impacto del video

El éxito del video ha tenido un impacto significativo en la vida de Leah Halton:

Fama mundial: Leah se ha convertido en una celebridad mundial, con millones de seguidores en sus redes sociales.

Lecciones que podemos aprender

El caso de Leah Halton nos enseña varias lecciones valiosas sobre el poder de las redes sociales y la creación de contenido viral:

La sencillez y la autenticidad pueden ser claves para el éxito.

Es importante aprovechar las tendencias y utilizar contenido popular.

La interacción con la audiencia es fundamental para generar engagement.

El éxito en las redes sociales puede abrir muchas puertas.

En conclusión, el video de Leah Halton es un ejemplo de cómo un contenido simple y auténtico puede llegar a tener un impacto global en las redes sociales. La historia de Leah nos inspira a perseguir nuestros sueños y a utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para crear contenido que conecte con la audiencia y nos permita alcanzar nuestras metas.