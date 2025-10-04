El video del aterrador momento de Ángel Correa y su familia cuando encontraron un oso en la puerta de su casa El delantero argentino de Tigres se llevó un susto cuando fue sorprendido por el animal en el barrio que habita en Monterrey.

Ángel Correa caminaba con su hija en los alrededores de su casa en Monterrey cuando se topó cara a cara con un oso negro. El episodio, compartido en redes sociales por Sabrina Di Marzo, la esposa del jugador, captó la atención de los fanáticos y se volvió viral.

El video muestra al delantero de Tigres cargando a su hija mientras retrocede con cautela para alejarse del oso. El animal no mostró signos de agresión, y, en tono humorístico, Di Marzo comentó en redes: “Alguien nos vino a visitar”.

Este no es el primer incidente similar en Monterrey, ya que cuando Martín Demichelis y Evangelina Anderson vivían en México por el cargo de director técnico del exRiver, también avistaron un miembro de la misma especie en las periferias de su casa.

Correa se mudó a México para iniciar su carrera en Tigres, donde se consolidó como figura en la ofensiva del equipo, después de once años en el Atlético de Madrid de Diego Simeone.