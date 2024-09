El video inédito del último día de Di María en la Selección: “Dale que hay que ser campeón de América” Paredes mostró cómo despertó al Fideo en su última jornada como integrante de la Albiceleste, el día que vencieron a Colombia en Miami para alzar la Copa América

Ángel Di María tuvo su merecida despedida frente al público argentino en el Estadio Mas Monumental antes de la goleada de la Selección sobre Chile por la 7ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El Fideo no fue parte de la plantilla que afrontó este desafío, pero sí fue el gran protagonista de la previa en el homenaje que le realizaron y se sumó luego del encuentro a los festejos por el título de la Copa América.

Fue en ese marco que su amigo Leandro Paredes decidió difundir un video inédito que grabó en el hotel de Miami donde se hospedó la Albiceleste antes de afrontar la final de la Copa América ante Colombia en el Hard Rock Stadium. El mediocampista guardó durante casi dos meses esta filmación que realizó en la concentración aquel domingo 14 de julio por la mañana para poder mostrarlo el día en el que el talentoso atacante de 36 años recibió el afecto de su gente luego de casi dos décadas vinculado a la Selección.

El video se inicia con Paredes abriendo las cortinas de la habitación y mostrando que son las 10.33 del domingo 14 de julio. “Buen día… Dale que hay que ser campeón de América, dale que es el último”, le grita entre risas al Fideo, mientras su compañero de pieza comienza a abrir los ojos y lanza un “no te la puedo creer”. “Arriba…”, le dice Lea riéndose, mientras Di María levanta su pulgar, todavía entredormido.

“Otra noche para el recuerdo gracias a toda la gente por el cariño que nos dan. ¡GRACIAS Ángel Di María por todo! ¡Me llevo este gran video de nuestra última concentración juntos antes de ser bicampeones de América!”, escribió el hombre de la Roma de Italia en su cuenta oficial de Instagram en el posteo donde difundió estas imágenes.

“Que lindo momentos juntos amigo. Como te quiero. Te voy a extrañar mucho. No metas a cualquiera en la pieza. Respétala jajaja”, le contestó el Fideo. También se sumó a los mensajes la pareja del rosarino, Jorgelina Cardoso: “Jajaajjajajaa me encantó”.

Di María, que le heredó su mítico dorsal 11 a Giovani Lo Celso, se estrenó con la selección mayor el 6 de septiembre del 2008 ante la selección de Paraguay por Eliminatorias en el Monumental. Desde allí, acumuló 145 partidos entre los que sumó 30 goles, 29 asistencias, cuatro títulos (Copas América 2021 y 2024, Finalíssima 2022 y Mundial de Qatar 2022) y otras tres finales (Mundial de Brasil 2014 y Copas América 2015 y 2016).

Antes del choque de Eliminatorias que le aseguró a los dirigidos por Lionel Scaloni continuar en lo más alto de la tabla con 18 unidades, Di María fue homenajeado. El atacante del Benfica, de 36 años, saltó al campo junto a su familia (su esposa Jorgelina y sus hijas Pía y Mía). Abel Pintos le regaló la interpretación de su tema “No me olvides” y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, le entregó una réplica de la Copa América. Incluso el capitán Lionel Messi, quien no viajó por una lesión, le dejó unas palabras en un video que se reprodujo en las pantallas del estadio: “Quién iba a decir que iba a terminar todo de esta manera después de todo lo que pasamos en la Selección, lo vivido. Más allá de que siempre disfrutamos de estar en la Selección, de que queríamos estar, en los momentos muy duros quién iba a decir que íbamos a terminar de esta manera, ganando todo lo que ganamos y siendo campeones del mundo. Disfrutalo porque te lo merecés. Te vamos a extrañar mucho, te quiero mucho y te deseo siempre lo mejor”.

En su noche especial, Ángel se expresó ante la gente y dijo: “Les agradezco a todos los empleados de la AFA. Tengo muchos sentimientos por dentro porque fueron 16 años que estuve con ellos. Viví cosas difíciles y terminé teniendo una gran alegría. No quiero olvidarme de todos los entrenadores y jugadores que pasaron por acá. Tuvimos la mala suerte de no poder ganar nada. A ellos les quiero agradecer porque me ayudaron a seguir peleándola y luego pude ser campeón. No puedo olvidarme de mis compañeros actuales y es gracias a ellos que me estoy yendo de esta manera, con este homenaje y este cariño. Y también agradecer a mi familia. A la persona más importante de mi vida y estas dos preciosuras que siempre estuvieron ahí para cuidarme”.