Es mexicana y le negaron la visa de Estados Unidos por no recordar un detalle clave La joven latina contó que había llevado su documentación en regla y que la entrevista transcurría por buen camino hasta que no pudo responder una pregunta; su consejo para otros migrantes.

Claudia Gabriel se presentó a su cita en la embajada de Estados Unidos para tramitar su visa. Llevaba una carpeta repleta con sus documentos, todos en regla, y con comprobantes de domicilio, recibos de impuestos y constancias laborales. Sin embargo, nada de eso le sirvió. Durante la entrevista, le hicieron una pregunta que la descolocó y, como no pudo contestarla, le negaron la visa. “Me quedé confundida”, reconoció.

Una pregunta sin respuesta: el detalle que arruinó su solicitud de visa

En un video que compartió en su cuenta de TikTok, Claudia compartió con sus seguidores cómo fue la entrevista para obtener su visa estadounidense. En un principio, relató, todo iba bien. “Me toca pasar en mí en mi turno, pongo mis documentos, me pregunta cuánto tiempo llevo aquí, a qué me dedico, a qué voy a Estados Unidos, le respondo”, recordó.

Pero todo cambió cuando el oficial consular vio que había llevado la visa de su pareja, tal como le habían recomendado que hiciera al iniciar el proceso para facilitar su trámite. “Desde un principio, en la solicitud yo puse que mi pareja tenía visa y la llevé”, explicó.

Al finalizar de hacerle una serie de preguntas personales, el oficial le consultó de quién era la visa que había presentado. Claudia respondió que pertenecía a su novio. En ese momento, el agente le pidió que se la entregara. “¿Me la prestas?“, le dijo el funcionario y la joven se la entregó.

Así, el oficial revisó los datos de la visa de su pareja en el sistema y le formuló una pregunta inesperada: “¿Cómo se llaman los padres de tu novio?”. Claudia no supo qué contestar. “Jamás me imaginé que me fueran a preguntar eso”, expresó. La joven reconoció que la pregunta la descolocó y se quedó en blanco: “No me acordé de sus nombres en ese momento”.

El error que centró la entrevista consular en su relación de pareja

A partir del momento en que Claudia no pudo responder cómo se llamaban sus suegros, el oficial cambió el tono. “¿Cómo es que es tu novio y no te sabes los nombres de sus papás?”, la increpó. La joven intentó explicar por qué no recordaba sus nombres. “Yo no convivo con ellos, ellos están en su mundo, yo en el mío”, justificó.

El oficial no se dio por satisfecho con su respuesta. Insistió y todo empeoró. “Me puse nerviosa, no supe qué decir”, comentó la joven. Fue en ese momento en que recibió la noticia que nunca hubiera querido escuchar. “Denegada”, le dijo el funcionario y rechazó su trámite.

Rechazaron su visa por no saber un dato: su consejo para otros migrantes

Claudia dijo sentirse frustrada por el resultado de su entrevista. Tenía toda la documentación en regla, pero no le sirvió de nada. “Llevaba todo y no me hizo ninguna pregunta ni me pidió ningún documento de ese tipo de cosas, se enfocó más en la visa de mi novio”, señaló.

La joven remarcó que el foco de su entrevista estuvo puesto en su relación de pareja. Le preguntaron a qué se dedicaba su novio, en qué empresa trabajaba y, sobre todo, por qué no conocía detalles básicos de su entorno familiar.

Tras esta experiencia, Claudia compartió un consejo para quienes están por atravesar el mismo proceso: “Deben irse preparados para todo tipo de preguntas”.

