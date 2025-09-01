“Julio” pasó volando, “Agostini” se despidió y ahora los memes de la llegada de septiembre

En las redes, los memes no descansan y con la llegada de septiembre resuena una vez la canción de Miguel “Conejito” Alejandro, “En septiembre fuiste mía”. Con el inicio del 7mo mes del año, los chistes giran constantemente con la imagen de Julio Iglesias y luego es el turno del cantante de música tropical Daniel Agostini, justamente por el juego de palabras con su apellido y el 8vo mes.

Ya con el arribo del mes de la primavera, la tendencia es con flores, alergias y un poco de humor con el tema que inicia con la siguiente frase: “Septiembre ha llegado otra vez…”.

Aquí un repaso de los mejores memes de septiembre: