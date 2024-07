La historia de la modelo alemana que gastó USD 162.000 para alargarse las piernas Antes de las operaciones, la alemana Theresia Fischer medía 1.65 metros y ha conseguido una estatura final de 1.82 metros tras varias intervenciones quirúrgicas desde 2016.

Theresia Fischer, una estrella de reality de Hamburgo, Alemania, reveló que gastó más de 162.000 dólares en cirugías de alargamiento de piernas, con el objetivo de satisfacer a su ex marido. La modelo compartió su historia con sus más de 150.000 seguidores en Instagram, mencionando que su anterior pareja le juró amor eterno a cambio de la operación. “Si haces esto por mí, siempre te amaré y te llevaré en mis brazos”, recordó.

Estas declaraciones acompañaban una serie de fotografías que la mostraban dejando el hospital universitario en una silla de ruedas con vendas en sus recién alargadas extremidades. Antes de las operaciones, Fischer medía 1.65 metros y ha conseguido una estatura final de 1.82 metros tras varias intervenciones quirúrgicas desde 2016.

“¡Finalmente, libertad! Cuánto he anhelado este día”, escribió en Instagram.

La cirugía de alargamiento de piernas, que implica la fractura controlada de los huesos del fémur y la inserción de clavos metálicos extensibles, se ha vuelto popular entre personas de baja estatura. Según Kevin Debiparshad, del LimbplastX Institute en Nevada, estos clavos se extienden gradualmente un milímetro por día durante tres meses, resultando en un aumento significativo de la altura del paciente.

Fischer no está sola en esta tendencia. Hombres como Dynzell Sigers, un nativo de Atlanta, también han optado por este costoso procedimiento. Sigers, 27 años, gastó más de 81.000 dólares en 2023 para aumentar su altura de 1.68 metros a 1.83 metros. “El alargamiento de extremidades me dio la oportunidad de cambiar mi vida y la forma en que percibo la vida en su totalidad”, declaró al New York Post.

Otro caso es el de Moses Gibson, de 41 años, quien pagó 170.000 dólares por dos cirugías de alargamiento de piernas. Asimismo, el influencer Yeferson Cossio, de Bogotá, Colombia, invirtió 175.000 dólares en un procedimiento similar.

Theresia Fischer ha expresado cómo estas cirugías afectaron su vida y su estado emocional. “Hace exactamente ocho años comenzó la implementación de Frankenstein para modificar mi cuerpo. Tenía 24 años en ese momento y estaba profundamente deprimida”, compartió. Con la esperanza de nunca sentirse sola nuevamente, accedió a la solicitud de su ex marido para alargar sus piernas.

En 2022, seis años después de su primera cirugía, Fischer regresó al quirófano para que cortaran los huesos de su muslo y pierna baja. Los especialistas implantaron varillas telescópicas de acero ajustables en sus tibias para fomentar el crecimiento de nuevo tejido óseo y el alargamiento de cada extremidad.

Hace unas semanas, los médicos finalmente retiraron las varillas, marcando el final de una larga pesadilla médica. “Hoy es el día en el que finalmente me quitaron el último 2% de mi pasado”, escribió la modelo.

Fischer ahora se prepara para una vida menos dolorosa y más plena. Aunque reconoce que todavía tiene mucho que trabajar emocionalmente, comenta que ahora tiene la fuerza para sanar. Destaca el apoyo de su nuevo novio, Stefan Kleiser, de 57 años. “El amor es apoyo, tolerancia y enriquecimiento, no una reducción y subordinación como antes”, afirmó Fischer.

Mirando hacia el futuro, ahora ella planea formar una familia y sigue viendo el futuro con optimismo. “Las cosas finalmente están mejorando de nuevo”, concluyó.