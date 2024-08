Las tazas de un argentina que se usan en el café de Angelina Jolie en Nueva York La tandilense Leticia Gagetti creó las piezas que la megaestrella de Hollywood eligió para su atelier en Estados Unidos.

A sus 34 años, Leticia Gagetti reflexiona desde su estudio artístico sobre cómo dejó todo para dedicarse a la cerámica. Un viaje a México, dos carreras universitarias y un amor fallido forman parte del detrás de sus piezas que en la actualidad se encuentran en el café que Angelina Jolie inauguró en Nueva York.

Si bien estudió arquitectura y se recibió como historiadora, la tandilense decidió apostar a la pasión que la acompaña desde chiquita: el arte. Con el tiempo, abrió su propio taller y creó las tazas “rock” que hace poco fueron elegidas por la actriz de Hollywood para que estén en su atelier.

En diálogo con TN, Leticia contó cómo sus manualidades fabricadas en su estudio del barrio porteño de Villa Ortúzar llegaron a Angelina. Incluso, habló de su reacción cuando se enteró de que el clan Kardashian compró sus platos de cerámica y los incluyeron en el primer capítulo de la quinta temporada de su reality The Kardashians.

Leticia Gagetti tiene su propio estudio artístico en el barrio porteño de Villa Ortúzar.

La artista vive de su marca OWO que empezó en 2018 en una habitación de su departamento. Actualmente, el emprendimiento llega a todas partes del mundo gracias a su página web. Incluso, las piezas se comercializan en otras tiendas tanto virtuales como físicas en distintos países. “Los lugares más locos en donde vendí fueron Qatar, Vietnam y Corea del Sur”, aseguró.

Atelier Jolie, el café neoyorquino al que llegaron las tazas argentinas

La megaestrella de Hollywood inauguró su propia boutique en Nueva York. La elección del lugar no es ninguna casualidad: el edificio había sido propiedad del artista Andy Warhol y hasta fue hogar y estudio del icónico Jean-Michel Basquiat.

Este espacio creativo ideado por Angelina cuenta con su propia cafetería. Es allí donde se pueden encontrar las tazas creadas por Leticia, la ceramista nacida en Tandil. “Es impresionante desde todos los aspectos”, contó ella a TN por la posibilidad de estar en este exclusivo local de la actriz.

Las tazas “rock” de Leticia Gagetti están en el café que Angelina Jolie inauguró en Nueva York.

Pero, ¿cómo llegaron las piezas fabricadas en Buenos Aires al radar de la icónica Jolie? Ante esta pregunta, Gagetti recordó el día en que su celular “explotó” de notificaciones. Mientras vacacionaba con su novio en Uruguay, empezaron a etiquetarla en publicaciones Instagram.

“Mis piezas estaban apareciendo en un lugar en Nueva York. Ahí me enteré que mis tazas ‘rock’ estaban en el café que Angelina había inaugurado hacía poco”, detalló. “¿En qué momento mandamos esto?”, fue la pregunta que se hizo Leti al ver todas las fotos.

El emprendimiento vende sus productos de manera online, pero también a tiendas físicas en Estados Unidos. Sin embargo, la compra la había hecho el mismísimo arquitecto de Jolie en el sitio oficial de OWO. “La persona se llama Mat, es un diseñador del estudio Bonetti/Kozerski de Nueva York, así que no había indicios de que fuera para Jolie. Nos enteramos por las redes sociales”, indicó.

Las tazas tienen el nombre de la marca escrito en la base. Es por eso que las personas que las vieron en el café hicieron su búsqueda en Google o Instagram, etiquetaron la cuenta y las fotos llegaron a su creadora. Sobre esto, destacó: “Alguien puede ir al atelier y encontrarse con un emprendimiento que no conocía. Que Jolie haya confiado nos da otro posicionamiento. Subimos bastantes ventas a partir de eso”.

La artista habló de “otra historia loca” que vivió con su marca. “Un día abrí mi Instagram y vi que la tienda en la que vendemos en Finlandia había subido fotos de un episodio de The Kardashians en el que estaban nuestros platos. Ellas comían y las piezas se veían arriba de la mesa”, relató y explicó que la compra la hizo Khloé Kardashian.

De Tandil al mundo: “Siempre sentí que era una artista”

Mucho antes de llegar a los ojos de Angelina Jolie, Leticia buscaba su rumbo en Tandil. Desde chiquita le gustaba leer, cocinar, dibujar y escribir. De su mamá heredó la faceta más artística, aunque su papá era todo lo contrario.

A los 18 se mudó a la Ciudad de Buenos Aires, estudió arquitectura en la FADU y abandonó después de 4 años. Se cambió de carrera y logró recibirse como historiadora. Dio clases y hasta trabajó en una ONG que trata el abuso sexual en la infancia. En ese momento, ganó una beca con la universidad para ir a Londres y su camino cambió por completo: “Mi papá me dijo que me guardara esa plata y que él me regalaba todos los costos del viaje”.

Khloé compró los platos “rock” de la tandilense Leticia Gagetti y salieron en el primer episodio de “Las Kardashians”.

Fue así que Leticia apostó por su verdadera pasión. “Siempre sentí que era una artista, entonces decidí usar ese dinero para comprarme mis primeras herramientas y montar mi taller en mi casa”, contó.

La fascinación de la tandilense por las manualidades surgió en medio de unas vacaciones familiares a México. En el país vio piezas que no pudo comprarse. Por eso, se propuso volver a la Argentina y crear con sus propias manos todo lo que había descubierto. “Ahí me picó el bichito de la cerámica”, reconoció.

Así nació OWO en una habitación de su departamento. El nombre significa “mano” en el idioma yoruba de África. Esto está directamente relacionado con el propósito del emprendimiento que es tener un vínculo de cercanía y respeto con los objetos hechos a mano. “Cada pieza lleva mucho tiempo, amor y corazón para que salga perfecta”, dijo por el armado 100% artesanal.

Leticia aseguró que se empezó a “volver bastante loca” porque le hacían pedidos de hasta 300 productos. Sobre esto, explicó: “Me desbordaba. Cuando terminó la pandemia busqué a alguien que me ayude y encontré a Aye, que es una genia. Trabajamos codo a codo y me ayuda a liberar tiempo para poder ocuparme de otras cosas de la marca más allá de la producción de las piezas”.

La historia detrás del diseño “rock” que llegó a Angelina Jolie y las Kardashian

El arte, en cualquiera de sus ramas, ayuda a la liberación de emociones. Leticia Gagetti volcó en sus piezas de cerámica el dolor que sintió hace unos años por la ruptura de un noviazgo. “Una persona me había roto el corazón de una forma muy fea”, contó a TN.

Por eso, se refugió en las manualidades para “expresar la bronca” y salpicó sus tazas con manchones de pintura. “Sentía que el negro representaba mis emociones, estaba muy triste”, dijo sobre cómo surgió su diseño al que llamó “rock”.

Leticia tiene su propio taller en la Ciudad de Buenos Aires y exporta sus piezas de cerámica a todo el mundo.

Sin embargo, hoy cuando mira sus piezas asegura que ya no cargan con el sufrimiento que padecía en ese momento de su vida. “Nacieron en medio del dolor bien crudo. Pero ya evolucionó. Ahora tiro la pintura y me divierto”, relató con orgullo por su historia de superación.

El desamor quedó atrás y en la actualidad, Leticia causa furor con sus productos. Su marca no solo llegó a las manos de Angelina Jolie y el clan Kardashian, sino que las exporta a todas partes del mundo y tiene más proyectos en mente. Incluso, en su estudio de Villa Ortúzar recibe visitas de extranjeros para una experiencia que combina cerámica y vino. “El arte sana un montón”, reflexionó en su charla con TN.

