Le propuso juntarse a estudiar y recibió una insólita lista de requisitos El joven compartió la particular respuesta que recibió y no tardó en volverse viral en redes sociales.

Un joven se volvió viral en las últimas horas al contar la particular respuesta que recibió por parte de uma compañera cuando le propuso juntarse a estudiar.

Frente a la propuesta de encontrarse en un bar o en la biblioteca para repasar juntas, ella lanzó: “Perdón pero no”. A continuación, sorprendió con una larga lista de requisitos que tiene a mano a la hora de salir con alguien, pese a que la invitación no eran en plan sentimental.

“Para que yo salga con alguien tengo como un estándar y creo que vos no lo cumplís”, sentenció antes de enumerar su lista.

“Medir más de 1.80 (no cumplís), oler a perfume siempre (un par de veces sí usasate pero es poco fuerte para mi gusto), que sea gracioso y carismático (sos muy serio, eu), que trabaje y estudie (eso sí)”, arrancó la muchacha.

Y siguió: “Manos varoniles y grandes (maso maso), que gane más de 100 mil al mes (no sé), que tenga mascota (tenés pero no es de raza, así que no cuenta), creer en Dios (no sé pero no parecés), ir al gimnasio (no parecés), buen gusto musical (no sé, te doy el beneficio de la duda)”.

“Tener estilo (a veces te vestís re bien, como la vez que fuiste en traje, pero otras veces usas buzos de animé que son un espanto) y ser lindo (maso, pero te lo perdonaría)”, sentenció.

Frente a esto el joven no contestó nada, pero los usuarios sí estallaron frente a la historia: “Cumplo con todas pero de ninguna manera saldría con alguien así”, “¿todo eso solo para juntarse a estudiar?”, “está loca”, “no tiene ningún sentido”.