Liz Padilla, la tiktoker de “Amores que matan”, de visita en Argentina: sus divertidos videos La influencer peruana, que traspasó fronteras gracias a su coreografía, está de recorrida por Buenos Aires. De su paso por el Obelisco y el Jardín Japonés a su degustación de empanadas

Lis Padilla, la famosa tiktoker peruana, que se hizo conocido a nivel mundial por su original coreografía de la canción Son de amores, llegó a la Argentina. Desde que aterrizó en Buenos Aires, este sábado, la joven ya recorrió distintos puntos turísticos de la Ciudad al ritmo del tema que la volvió viral.

“Amigos bellos, preciosos. Les cuento que ya estoy acá en Argentina. Estoy caminando y hace mucho frío, y les cuento que ya me he bañado. Quería sentir cómo es bañarse acá”, fue lo primero que les contó a sus seguidores mientras caminaba por una de las peatonales del microcentro porteño, donde registró los precios de los restaurantes de la zona y hasta degustó empanadas.

Su recorrida no terminó ahí, ya que luego fue al Obelisco y, más tarde, al Jardín Japonés, ubicado en el barrio porteño de Palermo. “He venido acá, donde está el agüita, y vi que hay tremendos peces que me dan ganas de comerlos. De verlos me dan ganas de comerlos fritos”, bromeó la influencer mientras filmaba a los peces Koi que nadaban por las aguas.

Según contó en sus historias, también aprovechó para reunirse con su amiga Kelly Acosta. “Hace años me sigue y recién nos dimos la oportunidad de conocernos. Ella vive acá”, contó Lis al tiempo que presentaba a Kelly en cámara. “Te dije que ibas a llegar acá. Feliz de verte y que te vayas contenta. Años que venimos con esta amistad a distancia. Espero que sigan los éxitos”, le dijo Kelly, emocionada. Incluso estuvo en Pasión, el histórico ciclo de cumbia de América, en donde enseñó cómo realizar su particular baile.

La coreografía de Lis Padilla fue replicada por múltiples influencers y celebridades de todo el mundo, quienes no dudaron en sumarse a esta divertida tendencia. En nuestro país, por ejemplo, la bailarina Silvina Escudero se animó al challenge en sus últimas vacaciones por Brasil.

Sin embargo, la fama de esta TikToker no se limita a las redes sociales: su influencia trascendió fronteras, llevándola a ser entrevistada por diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. Recientemente, incluso, participó en una entrevista con la cadena internacional de noticias Telemundo. Allí, la peruana dio a conocer un poco más sobre sus raíces y su pasión por el baile.

“Yo soy de la selva, del departamento de San Martín. No pensé ser una influencer, el baile lo hice de la nada. Ese día grabé para Facebook y luego lo compartí en TikTok, donde se ha hecho viral”, confió Lis Padilla en el canal mexicano.

Quién es la reconocida tiktoker peruana, Lis Padilla

Madre de cuatro hijos, Lis Padilla comenzó su incursión en las redes sociales en 2022, motivada por su hija mayor, quien actualmente tiene 17 años. Inicialmente, la influencer subía videos a YouTube, pero fue en TikTok donde realmente encontró la fórmula del éxito: de momento, registra 4.5 millones de seguidores; y, su tutorial para bailar Son de amores tiene 85 millones de visualizaciones.

Según informaron distintos medios peruanos, Lis cuenta con el apoyo incondicional de su esposo, Enrique, con quien lleva siete años de relación. La influencia y el respaldo de su familia han sido pilares fundamentales en su camino hacia el estrellato en las redes sociales. “Yo soy ama de casa, pero también me dedico a las redes. Mi marido es el que trabaja”, reconoció en entrevista con “Amor y Fuego”.

“Son de amores” volvió a ser tendencia en redes sociales, especialmente en TikTok, gracias a una versión interpretada por la popular drag queen brasileña Pabllo Vittar. Sin embargo, originalmente, la canción fue interpretada por el dúo español Andy y Lucas, quienes se inspiraron en una experiencia de desengaño amoroso para componer el hit.