Los 4 signos del zodiaco que tendrán buena suerte en los últimos días de octubre 2025 La astrología apuntó a las personas que se verán beneficiadas por los movimientos de los astros en la recta final del mes.

Los últimos días de octubre 2025 tendrán movimientos importantes para algunas personas. La astrología señaló que hay cuatro signos del zodiaco que recibirán las energías de manera positiva, con una inyección de buena suerte para despedir el mes.

El ingreso del Sol en Escorpio, el reingreso de Neptuno en Piscis y el final de la retrogradación de Plutón impactarán sobre algunos signos en la recta final de octubre.

La astrología apuntó a Escorpio, Sagitario, Piscis y Acuario como los beneficiados, que verán los buenos resultados en sus proyectos y deseos.

Los 4 signos que tendrán un golpe de suerte en los últimos días de octubre 2025

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Los astros jugarán a favor de Escorpio en los últimos días de octubre 2025, que coinciden con el comienzo de su temporada. El Sol, Mercurio y Marte activarán este signo, con una importante fuerza para avanzar sobre los proyectos que desee y obtener los resultados positivos en poco tiempo. Tomará este envión de buena suerte como un periodo de renacimiento y satisfacción, ya que tendrá el éxito que tanto tiempo buscó. Casi sin buscarlas, aparecerán oportunidades financieras ventajosas, definiciones en el plano del amor y claridad para realizar los cambios que necesite.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Desde el 22 de octubre, Neptuno ingresará en Piscis, algo que llevará a que estas personas tengan un impulso golpe de suerte, que impactará en sus decisiones a corto plazo. El signo despedirá el décimo mes con un cambio profundo desde lo emocional, además de que observará como se le presentan oportunidades que esperó durante mucho tiempo. Tomará estas buenas señales como un reconocimiento por su esfuerzo, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Tendrá resultados que sorprenderán, además de que las nuevas fuentes de ingresos le darán calma para transitar los días.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

A pesar de que todavía falta para que comience su temporada, Sagitario sentirá a la suerte de su lado en el cierre de octubre. El ingreso de Mercurio en su signo le dará un gran optimismo y demostrará su capacidad en distintos ámbitos de la vida. Es un buen periodo para dar un paso adelante en lo que tiene que ver con comunicaciones, viajes y estudios. Es el momento ideal para lanzar proyectos a largo plazo y conectar con nuevas filosofías que les abren un horizonte prometedor.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

La activación de Plutón le traerá importantes beneficios a Acuario. Gracias a su innovación y visión a futuro, obtendrá buenos resultados en los últimos días del mes. Su necesidad de renovarse lo llevará a caminos nuevos, con las decisiones correctas y la suerte de su lado. Las sorpresas agradables se presentan como oportunidades laborales inesperadas o acuerdos que les brindan la estabilidad deseada para sus proyectos originales.