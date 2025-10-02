¿Maru Botana embarazada a los 56 años? La noticia que impactó en redes sociales

En los últimos días, un rumor insólito tomó por asalto las redes sociales: Maru Botana embarazada otra vez, en este 2025, a los 56 años, y esperando a su décimo hijo. La versión no surgió de un portal confiable ni de un comunicado oficial, sino de un video en TikTok que rápidamente se convirtió en tendencia y generó titulares que, aunque falsos, recorrieron toda la web.
El supuesto embarazo de la cocinera más famosa del país encendió la curiosidad y también la polémica. Muchos usuarios creyeron la noticia sin chequearla, mientras otros se preguntaban cómo era posible. Lo cierto es que Maru jamás salió a desmentirlo, y en paralelo siguió mostrando su vida de siempre: madrugando para entrenar y pasando horas en la cocina, preparando sus clásicas tortas.
La chispa se encendió con un breve video viral que aseguraba que Maru estaba embarazada. La frase “¡Maru Botana espera a su hijo número 10!” alcanzó miles de reproducciones en cuestión de horas y fue suficiente para que el tema se instalara. Desde allí, la bola de nieve creció: medios poco confiables replicaron la información y algunos portales incluso titularon como si se tratara de una confirmación.
El detalle curioso es que la propia Maru nunca respondió ni se hizo eco del rumor. Ni un desmentido ni un guiño irónico: silencio absoluto. Mientras tanto, en sus redes, compartía su rutina habitual, con entrenamientos a primera hora de la mañana y largas jornadas horneando tortas, como si nada hubiera pasado.
El rumor impactó con fuerza porque la maternidad siempre fue parte central de la vida pública de Maru. Madre de ocho hijos, atravesó momentos de alegría y también tragedias, como la muerte de Facundo en 2008, un golpe que marcó su vida. Desde entonces, mostró cómo se apoyó en su familia y en la cocina para seguir adelante.
Quizás por esa historia, la idea de un nuevo embarazo –aunque improbable– no sonó del todo descabellada para muchos seguidores. El hecho de que no lo desmintiera terminó de alimentar la intriga.
El caso volvió a demostrar cómo un simple video en TikTok puede convertirse en “noticia” sin serlo, y cómo las redes amplifican rumores hasta transformarlos en tendencia. Esta vez le tocó a Maru, pero el fenómeno de las fake news virales ya forma parte del día a día de las figuras públicas.