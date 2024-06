Mirtha Legrand pide que retiren su busto de Villa Cañás: “Es feo, a mí no me gusta” Mirtha Legrand expresó su descontento con el busto que le hicieron en Villa Cañás, calificándolo de "feo" y pidiendo que lo retiren.

Mirtha Legrand, en su programa “La Noche de Mirtha”, expresó su descontento con el busto que le hicieron en su ciudad natal, Villa Cañás. La diva dijo que la estatua era “fea” y que no la representaba bien.

Legrand ya había pedido cambios al busto el año pasado, pero no quedó satisfecha con el resultado. “Yo no soy así, yo no soy esa”, se lamentó, refiriéndose a la escultura.

Sus invitados, incluyendo a Susana Roccasalvo y Mauricio Dayub, la apoyaron y se ofrecieron a ayudarla a quitar el busto.

Esta situación generó un debate sobre cómo se representan a las figuras públicas en monumentos y la importancia de respetar sus deseos. La historia del busto de Mirtha Legrand nos recuerda que todos, incluso las personas famosas, tienen derecho a decidir cómo quieren ser recordados.