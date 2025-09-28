En todas las cocinas argentinas hay una olla o una sartén con manchas oscuras o zonas quemadas por el uso frecuente, que parecen imposibles de sacar. En esta situaciones, en lo primero que uno piensa es en recurrir a limpiadores industriales fuertes o esponjas de acero que muchas veces rayan la superficie, pero un ingrediente casero puede solucionarlo.
Las cáscaras de papa, con un poco de sal y agua caliente pueden devolverles el brillo a los instrumentos de cocina, sin gastar de más. Lo que normalmente tiramos a la basura, puede convertirse en un limpiador natural y económico que vas a poder usar en diferentes ocasiones.
La papa contiene almidón, una sustancia que ayuda a ablandar la suciedad, y su cáscara tiene una textura que, combinada con agua caliente o sal, actúa como un abrasivo suave. De esta manera, es posible desprender manchas sin dañar el material de las ollas o sartenes.
Los ingredientes que vas a necesitar para la limpieza
- Cáscaras de 2 o 3 papas (frescas)
- Agua caliente
- 1 cucharada de sal gruesa (opcional, para manchas más difíciles)
- Esponja o paño de cocina
Paso a paso: cómo limpiar ollas con cáscaras de papa
- Cada vez que peles papas, guardá las cáscaras en un recipiente limpio. No es necesario que sean perfectas: lo importante es que estén frescas.
- Si la olla o sartén tiene manchas quemadas en el fondo, llenala con agua y agregá las cáscaras de papa. Llevá a hervor durante 15 minutos. El almidón liberado en el agua ayuda a ablandar los restos pegados.
- Dejar enfriar un poco: apagá el fuego y dejá que el agua tibia actúe unos minutos más. Luego tirá el líquido junto con las cáscaras.
- Tomá un puñado de cáscaras frescas y usalas directamente como si fueran una esponja. Frotá en círculos sobre las manchas. Si la suciedad es muy persistente, agregá una cucharada de sal gruesa para potenciar el efecto abrasivo.
- Después de frotar, enjuagá con agua caliente y terminá de limpiar con una esponja suave y unas gotas de detergente.
- Secar al instante: para que no queden marcas de agua ni se oxide el material, secá la olla o sartén con un paño limpio.
- Limpiá las ollas de tu cocina con cáscaras de papa.
Consejos extra para mejores resultados
- Si la olla tiene manchas de grasa, podés agregar unas gotas de jugo de limón al agua con cáscaras de papa. Esto potencia el efecto desengrasante.
- Para sartenes de hierro o acero inoxidable, evitá usar esponjas de metal: las cáscaras cumplen la misma función sin arruinar la superficie.
- Repetí el proceso una vez por mes en ollas muy usadas: además de limpiar, ayuda a mantenerlas en buen estado por más tiempo.