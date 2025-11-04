Para qué sirven los puntos negros que ves en los vidrios de los colectivos Conocé la función real de esos pequeños puntos y cómo ayudan a la seguridad de los pasajeros.

Si alguna vez viajaste en colectivo, seguramente notaste que en las ventanas, sobre todo cerca de los marcos, hay una fila de pequeños puntos negros.

Aunque muchos creen que son solo un detalle decorativo, cumplen una función clave para la seguridad y durabilidad del vehículo.

¿Para qué sirven los puntos negros?

El principal objetivo de estos puntos es evitar que el vidrio se agriete o se rompa por cambios de temperatura.

Cuando el colectivo está bajo el sol, el marco metálico de la ventana se calienta mucho más rápido que el centro del vidrio. Esa diferencia térmica genera tensiones que pueden dañar el vidrio. Los puntos negros actúan como una especie de barrera térmica que ayudan a distribuir el calor de manera uniforme y protegen los bordes del vidrio.

Además, los puntos negros ayudan a que el vidrio se fije mejor al marco. El área punteada genera una superficie más rugosa, lo que permite que el adhesivo se adhiera de manera más efectiva y asegura que la ventana quede más firme y segura durante el viaje.

Lejos de ser un simple elemento estético, estos puntos reflejan un diseño funcional pensado para proteger tanto la estructura del colectivo como a los pasajeros.

Cada vez que viajás y los ves, recordá que cumplen un papel crucial: evitar accidentes por roturas de vidrio y garantizar un viaje más seguro.