Planeó un viaje por su cumpleaños de 30, pero se dio cuenta de que en realidad cumplía 29: la reacción en las redes

La organización de un viaje para celebrar el cumpleaños se convirtió en una anécdota viral en TikTok luego de un curioso y divertido error: la protagonista, convencida de que estaba por cumplir 30 años, descubrió de manera inesperada que en realidad celebraría su cumpleaños número 29. Este hallazgo fue el detonante de un video que, en cuestión de días, acumuló miles de reproducciones y generó una avalancha de comentarios en redes sociales, reflejando cómo una simple confusión puede volverse tema de conversación entre miles de usuarios.

En el video, la joven aparece sosteniendo un mate mientras no logra contener la risa ante la sorpresiva revelación sobre su edad. La sorpresa y el desconcierto son palpables; según lo que cuenta en medio de risas, ella había dedicado tiempo a planificar un viaje a Aruba para festejar lo que consideraba un cumpleaños “redondo”, sus 30 años. Incluso, dos amigas la acompañaban. Una de ellas le aclara entre carcajadas: “Vos naciste el mismo año que yo, solo que unos meses antes”, lo que inspira aún más risa entre las tres, mientras la confusión de la cumpleañera se mezcla con la incredulidad por lo ocurrido.

La protagonista relata en el video que durante un buen tiempo estuvo convencida de que cumpliría 30 años, al punto de haber organizado ya un viaje especial para esa ocasión. Solo cuando una de sus amigas le recordó que ambas nacieron el mismo año y analizó la fecha concreta, advirtió su error: en realidad, el próximo festejo sería por sus 29 años. Entre risas, la joven explica: “Cuando la gente me pregunta mi edad, yo les digo que tengo 29”, dejando en claro que recién ahora cayó en cuenta de la verdadera cifra.

El material fue compartido en TikTok por la cuenta Anita’s Channel (@anicabral_), acompañado de la descripción: “Esta es la reacción de una persona en todos sus cabales que estaba organizando un viaje a Aruba para festejar sus 30 años en 2 meses y acaba de descubrir que no cumple 30, sino que cumple 29”. El video capturó la espontaneidad del momento, el humor y la complicidad entre las amigas reunidas para planificar la celebración. Estas características, sumadas a la capacidad de identificación que generó la historia, contribuyeron al rápido alcance y repercusión que tuvo la publicación.

En pocos días, el video superó las 164 mil reproducciones y recibió más de 16 mil “me gusta”, cifras que reflejan su popularidad en la plataforma. Además, acumuló más de 80 comentarios, donde los usuarios expresaron tanto su sorpresa como diversión ante el insólito error de la protagonista. Entre los mensajes destacados se encuentran frases como “Se van a ir a Aruba pero a festejar los 29 entonces jajaja” o “Necesito entender cómo es que no se dio cuenta jajaja”, exhibiendo la facilidad con la que esta anécdota cotidiana encontró eco en la comunidad digital. Numerosos usuarios compartieron su asombro por la confusión y celebraron el buen humor mostrado tanto por la protagonista como por sus amigas.