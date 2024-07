Por qué Gaby Sabatini no asistirá a la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: el motivo familiar detrás de la ausencia Yanina Latorre Revela en LAM el Conflicto Familiar que Impide a la Ext-enista Estar Presente en la Celebración en Italia.

A pocos días de la esperada boda entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala, surge una noticia que ha causado revuelo en el entorno familiar de la pareja. Gabriela Sabatini, la famosa extenista y tía de Oriana, no asistirá al evento. La razón detrás de esta ausencia parece estar vinculada a un conflicto familiar, según detalló Yanina Latorre en el programa LAM (América).

“Está confirmado que no va. Nadie quiere decir nada muy profundo, pero en esas evasivas se nota que hay algo raro”, expresó Yanina Latorre.

La Boda y el Conflicto

El enlace matrimonial entre Oriana Sabatini, hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, y el futbolista Paulo Dybala se llevará a cabo este sábado 20 de julio en Italia. La ausencia de Gaby Sabatini, una figura muy querida por Oriana, ha dejado a la cantante en una situación incómoda.

“Oriana, pobrecita, es la víctima aquí, porque ella tiene una relación cercana con su tía”, comentó Latorre.

¿Qué Originó la Distancia Familiar?

Yanina Latorre reveló más detalles sobre el supuesto conflicto que ha distanciado a Gaby Sabatini de la boda de su sobrina. “La familia Sabatini en Argentina no aprueba a la pareja de Gaby. Están juntos desde hace muchos años, pero parece que creen que él la ha influenciado negativamente en contra de ellos”, explicó la panelista.

La Opinión de Ángel de Brito

El periodista Ángel de Brito también comentó sobre la situación en LAM, señalando que la tensión familiar podría haber sido el detonante para la decisión de Gaby Sabatini de no asistir a la boda.

Un Escenario Complejo para Oriana

Para Oriana Sabatini, esta situación representa un desafío emocional. La cercanía con su tía y la ausencia de esta en un momento tan importante generan un impacto significativo. La boda, que debería ser un evento lleno de alegría y celebración, ahora se ve marcada por esta inesperada ausencia.

Además, Latorre mencionó que los amigos de Gaby Sabatini no ven con buenos ojos a la familia de Cathy y Ova, padres de Oriana. “Los amigos de Gaby no quieren al clan Cathy/Ova. La boda la organiza Claudia Villafañe, que tiene un contrato de confidencialidad total, no trascendió nada”.

Finalmente, Yanina Latorre reveló cómo se enteraron de la ausencia de Gaby Sabatini en la boda: “¿Sabés como se enteran que Gaby no va al casamiento? La wedding planner la llamó y le dijo ‘no asisto’. Ese es el diálogo familiar. Entre Cathy y Ova pasa algo con Gaby, esto es opinión”.