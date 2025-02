Punta del Este: un turista argentino golpeó a un guardavidas que había rescatado a su hijo

Un turista argentino golpeó a un guardavidas que había rescatado a su hijo, quien se estaba ahogando en Punta del Este, Uruguay. El insólito episodio sucedió el viernes por la tarde, poco después de que el profesional les advirtiera a los padres del niño que este se encontraba en una zona peligrosa, pero hicieron caso omiso.

El guardavidas les indicó a los padres que el menor de 3 años nadaba en una zona no apta, por lo que les pidió que lo saquen del agua. Sin embargo, los adultos no le dieron importancia. El nene había ingresado al mar en una zona no apta para bañarse debido a su cercanía con una corriente de retorno luego de un banco de arena, según detalló la Intendencia de Maldonado en un comunicado.

En medio del pedido, el niño comenzó a ser arrastrado por la corriente, motivo por el cual debieron rescatarlo. Cuando el guardavidas se acercó con el nene llorando, el padre comenzó a discutir.

El guardavidas sostuvo que el turista comenzó a insultarlo y le dijo que le pagaban para que cuidara a su hijo. En medio de la discusión, el hombre le pegó una trompada y tuvieron que intervenir otros asistentes de la playa, turistas y vendedores ambulantes para tratar de frenar la agresión. Pero sólo cuando intervino el personal de la Prefectura el violento turista argentino dejó de provocar al guardavidas.

Luego del brutal accionar, las autoridades confirmaron que se realizó la denuncia formal y en un comunicado expresaron su malestar ante lo vivido: “Desde la Intendencia Departamental de Maldonado se rechaza este tipo de situaciones patoteriles que desembocan en agresiones sin sentido y se recuerda que los menores en la costa son responsabilidad de sus padres, interviniendo la brigada de guardavidas cuando existe peligro o riesgo de vida que no puede ser manejado por los adultos”.

Carlos Curbelo, el coordinador de los guardavidas de Maldonado, relató cómo fue el episodio: “Es una zona muy peligrosa. El guardavida le hace la prevención a la madre de un niño de tres años, quiero recalcar eso, que estaba solo en la orilla”, dijo a un canal de televisivo de Uruguay.

“Literalmente lo sacó de abajo del agua. Ya lo había arrastrado por una serie de olas importantes. Lo llevó mucho más rápido. Cuando llegó al chiquilín, estaba hasta los ojos abajo del agua. Ahí fue que lo rescató, salió llorando y no se quería soltar de nuestro compañero”, comentó Curbelo.