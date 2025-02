¡Que suerte! La recompensa de Garnacho a una fanática del Manchester United que encontró a sus perros El delantero argentino pasó un mal momento con Freko y Burrows, pero gracias a una mujer los pudo recuperar

Alejandro Garnacho atravesó un mal momento hace algunas semanas con dos de sus queridas mascotas. Se perdieron sus perros y fue gracias a una fanático del Manchester Uited que los logró recuperar y para agradecer esa gestión tuvo un gesto de agradecimiento con la mujer que los recuperó.

Leah Smith, una seguidora de los Diablos Rojos fue quien encontró y devolvió a Freko y Burrows, sus dos perros extraviados. Como reconocimiento, el delantero de la selección argentina la invitó a presenciar un entrenamiento del equipo en el centro de Carrington y además le obsequió entradas para presenciar un partido en el mítico Old Trafford.

La fanática de 26 años vio a los perros mientras manejaba su auto cerca de la residencia de Garnacho a principios de este año. Tras reconocer a ambos por las publicaciones en redes sociales del futbolista, los subió a su vehículo y los llevó hasta el campo de entrenamiento del United. “Una vez que confirmaron que los perros pertenecían a Garna, me pidieron amablemente si podía llevarlos de vuelta a su casa, lo cual hice”, declaró Smith al diario The Sun. “Su pareja, Eva (García), estaba esperando y se mostró muy agradecida”, agregó la aficionada del United en diálogo con el periódico inglés.

Hay que remarcar que Garnacho muestra una gran pasión y cariño por sus perros Freko y Burrows, que son hermanos y aparecen regularmente en su cuenta de Instagram, la cual cuenta con 12 millones de seguidores. Incluso tienen su propia cuenta con más de 5.000 fanáticos que siguen lo que el jugador publica sobre sus mascotas predilectas. En marzo pasado, el atacante argentino que fue parte del plantel que se consagró campeón de la Copa América en Estados Unidos a mediados del 2024 le compró a los perros un pastel gigantesco para celebrar su primer cumpleaños.

Garnacho junto a su hijo Enzo y sus dos perros (@garnacho7) Garnacho junto a su hijo Enzo y sus dos perros (@garnacho7)

Como parte de la recompensa, Smith recibió entradas para presenciar la victoria del Manchester United sobre el Southampton el mes pasado desde el sector familiar de los jugadores en Old Trafford. “Mis hijos nunca olvidarán este día. Gracias, Garna y Eva”, concluyó la simpatizante en declaraciones al medio británico.

El gesto de Garnacho fue celebrado en las redes sociales, en lo que representa un respiro para el jugador, quien recientemente fue objeto de críticas tras la derrota del United ante el Tottenham. El extremo falló varias oportunidades en el duelo que se jugó en Londres, lo que alimentó las especulaciones sobre su futuro en el club. Según reportes de los medios en Inglaterra, el club de Manchester podría desprenderse de algunos jugadores en el próximo mercado de pases debido a la necesidad de generar ingresos, y tanto Garnacho como su compañero Kobbie Mainoo despertaron interés en equipos como Chelsea y Napoli.

Hay que recordar que el conjunto italiano llegó a ofertar por el extremo argentino, pero finalmente desistió de contratarlo. El director deportivo Giovanni Manna explicó los motivos que frustraron su llegada a la Serie A en declaraciones al medio Here We Go: “Hicimos una oferta importante al Manchester United y estuvimos cerca, lo queríamos mucho”, expresó el dirigente. A pesar de los deseos del club napolitano de contar con los servicios del punta, la negociación se cayó por el alto costo del contrato del futbolista.

“No pudimos ponernos de acuerdo en términos personales con Alejandro. Pidió un salario importante para irse en enero y debemos respetar a nuestros jugadores”, dijo. El extremo de 20 años jugó 124 partidos con el United, con 23 goles y 15 asistencias en su historial. Al igual que el resto de sus compañeros, el atacante no está teniendo una temporada positiva, ya que sólo anotó tres goles y repartió una asistencia en 24 partidos de la Premier League.