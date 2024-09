Quién fue Oskar Picht y por qué Google le rinde homenaje con un doodle El alemán fue un famoso educador de ciegos en su país, y además creo una máquina de escritura braille. Conocé más sobre este icono.

A través de su portada en su página principal, Google le rinde homenaje a distintas personalidades destacadas de la historia de la humanidad con sus famosos doodles. En este caso, en alusión a un inventor que cambió la vida de muchas personas, el buscador celebra a Oskar Pitch. Conocé todo sobre él y porque fue una persona tan importante.

Oskar Picht, un alemán nacido el 27 de mayo de 1871, fue un destacado educador de ciegos en su país natal. Además, creó la primera máquina de escribir para ciegos, lo que significó un avance crucial para aquellos que tenían discapacidades visuales. Antes de que esta idea se lleve a cabo, la escritura de forma independiente para ellos era una utopía.

Más allá de la importancia del diseño en cuanto a innovación se refiere, también cambió el paradigma laboral para los que, por su discapacidad, no tenían las mismas oportunidades. Al poder desarrollar esta habilidad, se abrieron nuevas puertas para todos los que antes no tenían la forma de hacerlo. Por eso, el homenaje de hoy no solo presenta el recuerdo de un gran inventor y educador, si no que también intenta hacer énfasis en la inclusión e invita a reflexionar sobre eso.