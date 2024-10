Quiso sacar un petardo, le explotó en la mano y perdió un dedo El futbolista intentó proteger al público de un artefacto pirotécnico que arrojaron al campo tras el partido, pensó que era una bengala pero era un petardo y explotó cuando lo tenía en la mano.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fabio Schiafino, integrante del KSCT Menen, vivió un dramático momento luego de que un hincha lanzara un petardo al final del encuentro frente al SK Zillebeke, en la cuarta división provincial C de Bélgica.

El deportista, que también practica kick boxing, perdió un dedo y sufrió la amputación parcial de otros dos al intentar alejar un explosivo para evitar que afectara a los presentes.

El incidente ocurrió tras la victoria 4-0 de su equipo, en la que Schiafino había marcado dos tantos, coincidiendo con su cumpleaños. Mientras celebraban el triunfo, el jugador vio algo caer desde la tribuna y reaccionó sin dudar. “Pensé que era una bomba de humo”, contó al medio belga HLN.

En su intento de proteger a los asistentes, recogió el artefacto, que explotó en cuestión de segundos. “Cuando el humo se disipó, vi mucha sangre y me faltaban los dedos,” explicó a VRT News.

El deportista detalló que en un primer momento no comprendió la gravedad de la situación hasta que su hermano lo vio en estado de shock. “Mi mano quedó completamente destruida”, lamentó el jugador, quien tuvo que pasar por tres cirugías en 48 horas en un hospital de Brujas, donde los médicos intentan salvar parte de su pulgar y dedo medio.

Según informó el presidente del SK Zillebeke, el artefacto era un cobra 6, un explosivo con el poder destructivo de una granada, cuyo uso está prohibido en Bélgica. El presunto responsable, un joven de 21 años, fue arrestado y liberado, aunque enfrenta cargos y podría ser prohibido de asistir a estadios.

Pese a la gravedad de lo sucedido, Schiafino no responsabiliza al hincha que lanzó el proyectil. “No lo culpo, no quiso que esto terminara así,” afirmó, reconociendo que lo contactó para disculparse. El jugador, sin embargo, subrayó que este tipo de comportamientos no deben ocurrir en un estadio.

MIRA TAMBIÉN Estallaron los memes tras la goleada del Atlético Mineiro a River

En paralelo, su club de kick boxing inició una campaña de recaudación para ayudarlo con los costos médicos, mientras que el KSCT Menen anunció que tomará medidas legales en rechazo al incidente, condenando firmemente la acción del responsable. Las autoridades belgas continúan investigando el caso mientras Schiafino se enfrenta a un largo proceso de recuperación.