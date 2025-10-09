Revelan el plan de Morena Rial para no quedarse sin dinero durante su detención La influencer está en el penal de Magdalena donde ya recibió la visita de una amiga y su novio.

Morena Rial está encerrada, pero sigue generando dinero a través de las redes sociales, donde promociona casinos online, tarotistas y hasta un pai umbanda. Sin embargo, en las últimas horas quedó expuesta la estrategia que utilizó para evitar denuncias por los sitios de juegos ilegales y la Justicia podría tomar cartas en el asunto, lo que derivaría en un cierre de cuenta definitivo que le haría perder 1.300.000 seguidores.

La mediática adulteró palabras para pasar desapercibida. “Atencixn 24. P4gxs 24. A buscar tu suerte bebé”, escribió junto a un link. Esto podría costarle muy caro a la hija de Jorge Rial, que se encuentra en un momento crítico por estar detenida en el penal de Magdalena, donde fue trasladada por incumplir una serie de requisitos que le habían impuesto tras la excarcelación.

Esta semana se supo que el periodista le hizo una compra grande de mercadería y que además puso a disposición un traslado para que sea visitada por una amiga. Por lo pronto, Morena ya aclaró que no quiere a nadie de su familia pisando la Unidad 51, y mucho menos a su bebé Amadeo, que este martes cumplió su primer año y logró saludarlo por videollamada.

Morena Rial adulteró letras en las promociones de casinos online y podrían cerrarle la cuenta.

Dónde cumplirá el arresto domiciliario Morena Rial

Morena Rial estaría cerca de obtener el arresto domiciliario. En eso trabaja su nuevo abogado, que en diálogo con Polémica en el Bar (América) contó que el psiquiatra que la atendió aseguró que “no tiene ninguna patología para tratar”. Del ciclo también participó Evelyn, una de las amigas de la influencer, que dio un dato clave.

Morena Rial volvió a ser detenida.

“Está sin ningún privilegio, como cualquier otra detenida. Le llevé las cosas que le compró su padre. Está tranquila, pero con muchas ganas de irse. Voy a ser la tutora de su arresto domiciliario, que use mi domicilio para estar”, detalló. La Justicia primero visitará esa casa en San Justo para ver si están dadas las condiciones. En caso afirmativo, pronto habría novedades sobre el futuro de la hija de Jorge Rial.