Revelan en TikTok un oasis escondido a menos de dos horas del centro de San Juan: agua turquesa al pie de la montaña Un creador de contenidos mostró en redes un paraje que pocos conocen. El video se volvió viral y despertó la curiosidad de cientos de usuarios.

Un nuevo destino natural de San Juan comenzó a ganar popularidad gracias a TikTok. El usuario @sanjuasgallinas1.1, que cuenta con casi 13 mil seguidores y cerca de 200 mil Me Gusta acumulados en la plataforma, compartió un video que ya superó los 11 mil corazones, reúne casi 90 comentarios y fue guardado más de 2.600 veces.

En las imágenes, el influencer presenta La Escondida, un rincón paradisíaco ubicado en Cieneguita, departamento Sarmiento, y lo describe como un verdadero oasis que pocos conocen. “Este oasis está en la provincia de San Juan y estoy seguro que no lo conocías”, comienza diciendo el creador, que viajó acompañado por dos mujeres.

Cómo llegar a La Escondida

El tiktoker explica que el acceso es sencillo:

Primero hay que llegar en vehículo hasta la casa de la familia Maturano , donde se abona una entrada económica.

Desde allí, se puede elegir entre dos caminos: uno seco o atravesando el río.

Tras recorrer aproximadamente dos kilómetros, los visitantes se encuentran con un paisaje único.

This browser does not support the video element.

Un paraíso de agua turquesa

El destino sorprende con una laguna de agua cristalina y turquesa, rodeada de montañas. Según el creador, el agua es fresquita porque proviene del deshielo, lo que lo convierte en un lugar ideal para refrescarse en días de calor.

Con este hallazgo, La Escondida suma puntos para convertirse en el próximo destino turístico alternativo de la provincia. Un sitio que combina aventura, naturaleza y la magia de lo inesperado, ahora viral gracias a TikTok.