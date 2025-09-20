Se conoció el apodo que el papá de Thiago Medina le puso a Daniela Celis en medio del drama familiar El hombre habló luego de haber sido acusado de impedirle el ingreso al hospital.

El padre de Thiago Medina quedó en el ojo de la tormenta luego de que se rumoreara que había impedido las visitas de Daniela Celis a su hijo, que pelea por su vida en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Cansado, este viernes habló con la prensa y no solo aclaró la situación; también sacó a la luz el apodo que le puso a la mamá de sus nietas.

“Estamos juntos desde el primer momento”, remarcó ante el micrófono de DDM (América) sobre el vínculo que lo une a su exnuera en este delicado momento. Y sumó: “Ella es una fenómena, es muy fuerte, es una tora. No es La Tora, como la otra, una leona”.

En lo que respecta al presente del influencer, fue sincero: “Hay que esperar que evolucione bien, el pulmón lo tiene lastimado, está sensible. Hay que esperar el tiempo que se necesite. Posiblemente mañana o pasado nos den más información”.

El grave error de Julieta Poggio sobre Thiago Medina que desató una ola de críticas en las redes

Julieta Poggio habló de la salud de Thiago Medina y recibió críticas lapidarias por haber dado un dato erróneo que muchos de sus seguidores consideraron gravísimo. La modelo se refirió al joven en Rumis, el programa de streaming en el que participa desde hace meses, y el video se viralizó en cuestión de minutos.

Preocupada, la ex Gran Hermano 2022 expresó: “Cadena de oración para Thiago Agustín Medina, que está en el hospital de La Matanza. Que llegue la energía para él. Es un chabón muy fuerte. Es una situación muy triste e injusta. Cuando pasan cosas así se te cae el mundo. Lo único que se puede hacer ahora es rezar, tener esperanza y fe”.

Varios usuarios notaron rápidamente que comunicó mal el lugar donde se encuentra internado Medina y la destrozaron. “Está en Moreno, no en La Matanza. Estás en otro planeta como siempre”, “Dejá de colgarte de Thiago que ni sabés dónde está”, “Informate un poco”, “¿Qué decís? ¡Ponete un gps!“, ”Los que no somos familia sabemos más que vos, burra”, “Hay que rezar pero para que te informes”, fueron algunos de los mensajes filosos que le dejaron.