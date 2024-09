Se conoció el error de Silvia Süller que la dejó al borde de la miseria y crece la preocupación Su hermano Guido la mandó al frente con datos privados que expusieron el costado más polémico de la mediática.

Silvia Süller está alejada de la TV hace tiempo. No recibe ofertas laborales y es poca su interacción en las redes sociales. Sin embargo, hace días que está en boca de todos por unas declaraciones de su hermano, que en una entrevista ventiló el terrible error que cometió en su época de mayor exposición y que hizo que actualmente tenga dificultades económicas.

“El cuerpo se termina. No supo invertir su dinero. Cuando trabajaba en Carlos Paz se llenaba de oro, brillantes, joyas o pieles y vivía como una reina. Se alquilaba un castillo. Ella ganaba 10 y gastaba 11. No supo aggionarse. Pensaba que la iban a seguir llamando de todos lados”, se le escuchó decir ante Infobae.

El exazafato comentó que la mediática ahora vive con la jubilación mínima, y que desde hace un tiempo él decidió soltarle la mano. “Yo ya la ayudé todo lo que pude, se me pasa la vida, estoy grande. ¿Hasta cuándo voy a cargar con la mochila de mi hermana?”, sentenció. Tiempo atrás, se filtró que la ex de Silvio Soldán también se ganaba la vida grabando videos de madrugada, ya que ninguno de sus hijos le colaboraba con alimentos o dinero.

Silvia Süller contó la terrible maldad que le hizo Christian, el hijo que tuvo con Silvio Soldán

En marzo, Silvia Süller conmovió a todos al recordar las maldades que le hicieron sus dos hijos: Marilyn y Christian. De visita a LAM (América), reconoció que su primogénita no quiere que tenga contacto con sus dos nietitos, de 3 y 4 años. “No hacemos videollamadas. Solo los veo de vez en cuando. No sé qué le pasa, pero la respeto”, expresó resignada. Acto seguido, se refirió a su segundo heredero, a quien vio por última vez en el entierro de su madre Nélida, en julio de 2019.

La mediática aseguró que Christian Soldán no le escribe por su cumpleaños, Navidad o Año Nuevo, y mucho menos para saber si está bien o necesita algo. “Estuvo conmigo hasta los 18 años, cuando terminó la secundaria. Ya está. No me manda mensajes, nada. Es como si estuviera muerto. La vida continúa. Yo ya lloré mucho. Si quiere volver, que vuelva”, agregó.

En un acto de amor, Silvia aprovechó el aire del programa de Ángel De Brito para promocionarle el emprendimiento de cervezas al joven, que se convirtió en un empresario gastronómico. “Christian es una maravilla: estudia, trabaja, es la luz de mi vida. Le va muy bien. Siempre fue muy estudioso. Es licenciado en administración de empresas y vive con su novia, que es un encanto de chica. Les gusta viajar mucho, cada tres meses se toman unos días en sus actividades y se van a Estados Unidos o a Europa”, había mencionado el exconductor de Feliz Domingo durante una nota que le hicieron en el ciclo radial Detrás de escena (AM 540), en julio de 2022.