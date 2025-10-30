Se sentó a tomar un café, estaba grabando y justo se acercó el “Payito”: reacciones dispares en las redes Mirá el video del momento.

Un video protagonizado por el “Payito”, uno de los personajes más queridos y populares de San Juan, volvió a generar repercusión en las redes. Esta vez fue el creador de contenido Elías González (@eliasgonzalezlpg), quien compartió el momento en el que el hombre se acercó mientras él grababa en un café.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 12 mil seguidores, Elías publicó el clip junto al mensaje: “¿Alguien lo conoce?? 🥰 Tenía sed parece”.

Según se observa en el video, el influencer había comenzado a grabar con sus lentes —que registran en primera persona— cuando, después de que el mozo le sirve el café, aparece el “Payito” y le pregunta: “¿No tenés una moneda?”.

Elías le responde: “Sí, mi hermano”, y le entrega un billete de mil pesos.

Luego, el personaje le pide permiso para tomar del vaso con agua que estaba sobre la mesa: “Hace calor”, le dice, y el joven asiente con una sonrisa.

El breve intercambio se volvió viral rápidamente y despertó todo tipo de reacciones entre los usuarios: algunos destacaron el gesto solidario del influencer y el carisma del “Payito”, mientras que otros cuestionaron la necesidad de grabar la situación.

En los comentarios se leen mensajes como:

Lucy Taillant: “Que hermoso personaje, sin querer entró en la grabación. Me encantó! 😍” (sic)

𝚂𝙰𝙽𝚃𝙸🧟: “que buena actitud 👏👏👏” (sic)

Roo Cortéz Taillant: “Tu corazón más lindo ❤️” (sic)

David Torrez: “Excelente trato a alguien ! Que lindo gesto y hablarle a alguien así otros se burlan o lo agreden” (sic)

Lucas Olivera: “Bonito el Pablito…. 👏👏👏❤️ Tratenlo bien ! Que es como un niño… Es un ser de luz hermoso” (sic)

Manso Beibi: “No tiene sentido el video si no te insulta 🤌🏻” (sic)

𝕄𝕒𝕣𝕚𝕒𝕟𝕠 𝕍𝕚𝕕𝕖𝕝𝕒: “Pablito es una gran persona, ojalá siempre seamos empáticos con él y con todas las personas que necesitan.” (sic)

Emmanuel Gonzalez: “Se apaga la cámara y es otra persona. Me molesta mucho esta gente” (sic)

Nicolas Moreno: “La otra vez le di un té y semitas y no tuve que hacer un video” (sic)

Emmanuel Gonzalez: “La gente que se aprovecha de esas personas, apuesto lo que sea que es solo para los video como hacen todos” (sic)

El clip supera ya miles de reproducciones y volvió a poner en escena al “Payito”, un personaje entrañable que hace años recorre las calles sanjuaninas y que, cada tanto, se roba el protagonismo en redes por su simpatía y espontaneidad.