Se sometió a diversas cirugías para cambiar radicalmente su apariencia La modelo belga se realizó un implante de cuernos, se quitó los lóbulos y la parte superior de sus orejas y cortó su lengua para darle un aspecto bífido.

Una mujer se sometió a todo tipo de operaciones para lograr un cambio radical de su apariencia, que para algunos encarna el “poder de la autoexpresión”, mientras que otros se sienten intimidados por su aspecto, el cual logró con modificaciones extremas de su cuerpo, e incluso colecciona en frascos cada parte mutilada.

Toxii Danielle, de 31 años, es oriunda de Bélgica y comenzó su viaje de transformación a principios de 2021 que la llevó de tener el pelo rubio, lacio y ojos azules a estar completamente tatuada, de pies a cabezas, y con múltiples modificaciones faciales y corporales, incluida la amputación de su nariz.

“Me gusta ser imperfecta y creo que las imperfecciones te hacen única”, sostuvo en diálogo con el artista callejero Devon Rodríguez, quien se dedica a dibujar a desconocidos y capturar sus reacciones, y se encontró con Toxxi en las calles de Nueva York, Estados Unidos.

Entre las diversas modificaciones, los tatuajes y piercings constituyen los menores cambios: Toxii se realizó un implante de cuernos, se quitó los lóbulos y la parte superior de sus orejas y cortó su lengua para darle un aspecto bífido, que complementó al tatuarla de negro junto con sus ojos.

También se sometió a un proceso de cicatrización por el cual quemó y cortó su piel para crear marcas texturizadas o elevadas, sin mencionar las modificaciones de su vagina, de las cuales no dio detalles.

Pero lo que más le ocasionó dolor, según contó a Devon mientras éste la retrataba, fue la amputación a su nariz, que le tomó ocho semanas recuperarse. “Tengo todas las partes de mi cuerpo en pequeños frascos”, detalló.

“Mi mayor sueño en la vida es hacer una diferencia significativa en el mundo, en la sociedad, y solo ser tú mismo”, agregó.

Toxii y las controversias en redes que genera

La convención de tatuajes Villan Arts, que se realiza durante todo el año en diferentes ciudades estadounidenses, destacó “el arte transformador” de Toxxi, al sostener que la modelo belga encarna “el poder de la autoexpresión”.

Sin embargo, en redes sociales -donde Toxii da a conocer su proceso de transformación- no todos comparten la misma opinión, sino que cuestionan sus motivos y se lamentan por su “belleza” anterior.

“Eras tan hermosa antes”. “¿Qué demonios te llevó a hacerte esto?”. “¿Por qué te odias?”, son algunos de los comentarios que los usuarios dejan en los posteos de Toxxi. “A veces la gente tiene miedo”, comentó Toxxi al medio Need To Know.

Otros, en cambio, celebran y destacan la actitud de la modelo belga. “La mujer perfecta existe”, comento otro usuario.

Pese a las controversias, es claro que Toxii no se arrepiente de su cambio estético, sino que al contrario, según anticipó: “Me quedan muchos más por hacer”.