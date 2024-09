Test viral: la silla que elijas revelará el lado más oscuro de tu personalidad

Indica que el lujo y la atención son importantes para vos, y aunque podés irradiar carisma y confianza, tu lado oscuro surge cuando tu ego domina tus acciones. A veces, te obsesionas tanto con ser admirado que podés volverte arrogante o menospreciar a quienes no cumplen con tus expectativas. Tu necesidad de admiración puede llevarte a centrarte en vos mismo en lugar de valorar a los demás, lo que puede generar tensiones en tus relaciones. Esta búsqueda constante de validación externa puede hacerte menos receptivo a las críticas constructivas y a las perspectivas de los demás. Puedes encontrarte enfocándote en tus logros y en la atención que recibes, a expensas de construir relaciones auténticas y significativas. Esto no solo afecta cómo te ven los demás, sino también cómo te sientes con vos mismo cuando la admiración que buscas no llega.