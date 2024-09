Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, reveló por qué hace 4 años no ve a su papá La adolescente contó qué la llevó a distanciarse del exfutbolista. Además, elogió a Leonardo Squarzon, actual pareja de su mamá, a quien considera “su verdadero padre”.

La relación entre Amalia Granata y Cristián “el Ogro” Fabbiani tuvieron un romance que duró dos años, fruto del cual llegó Uma, la primera hija de ambos. Después se separaron en medio de un escándalo y protagonizaron varias peleas televisivas. En el medio siempre estuvo ella, Uma. Actualmente, la adolescente de 15 años no tiene relación con su papá y elige usar el apellido materno.

En una entrevista para Telefe Noticias (Telefe), la joven habló del conflictivo vínculo que mantuvo con el exfutbolista durante su vida y cómo Leonardo Squarzon, actual pareja de su mamá, ocupó el rol de padre durante los últimos 8 años de su vida.

Uma contó que no sabe nada de Cristian Fabbiani, no sabe como está ni qué hace: “Nos distanciamos y no lo veo hace como cuatro años”, reveló. Luego, profundizó en el por qué de esa distancia: “Yo pienso que la gente no cambia”, y aclaró “mi mamá no me dice nada, ni me cuenta cosas del pasado, ni me cuenta cosas del presente, nada”, para dejar en claro que su opinión no está influenciada por la modelo que tuvo siempre una relación tensa con su ex.

La adolescente explicó que su percepción actual sobre su papá tiene que ver con situaciones que notó ella y que vivió en carne propia: “Ya no soy la chiquita que tiene 6 años y capaz que no entendía nada y ve que se pelean en la televisión, no. Siento que ahora realmente soy yo la que sabe, la que entiende”, afirmó decidida.

Sin embargo, con la familia paterna si tiene relación: “Hablo con mis dos tías y mi abuela. Nos decimos feliz cumpleaños. Y a mis primos que los re quiero, también”. Uma no guarda rencor ni resentimiento hacia el Ogro, en la entrevista dijo que estaría dispuesta a recomponer el vínculo si su padre volviera con otra actitud.

En contraposición a su conflictiva relación con el Ogro Fabbiani, ubicó a Leonardo, la actual pareja de Amalia Granata. “Es re buena onda conmigo, yo ahora lo siento como un papá. Él en mi casa toma el rol de padre. Me educó durante los 8 años que hace que está con mi mamá”, expresó y cerró: “Yo siento que si él no estaría, me hubiesen faltado hábitos y disciplinas que hoy tengo. Siento que me enseñó un montón”.