Un argentino explicó por qué prefiere que su hija crezca en España y su descargo se hizo viral Un usuario de TikTok celebra el respeto hacia las mujeres en Europa, comparándolo con la realidad que enfrentan en Argentina.

Un usuario argentino de TikTok, conocido como “El Edu” (@el_educarp), capturó la atención de miles de personas con un reciente video en el que reflexiona sobre la seguridad y el respeto hacia las mujeres en Europa, en comparación con Argentina.

En su publicación, compartió su entusiasmo sobre la crianza de su hija en un entorno como el de Madrid. “Me acabo de dar cuenta que aquí en España, o en Europa, hay muchas mujeres lindas, pero también de que las dejan tranquilas”, comentó con evidente satisfacción.



“El Edu” subrayó la diferencia en el trato hacia las mujeres entre España y Argentina, donde, según él, en este último es común que las mujeres sean objeto de piropos no deseados y acosos callejeros, situaciones que no solo son incómodas, sino que también pueden ser peligrosas.

“No está el ‘jeropa’ que le toca la bocina y que le dice ‘¡Eh, mamita!’ o el albañil de la construcción que le chista”, expresó en el clip, describiendo una realidad que muchas mujeres argentinas enfrentan a diario.

Este comportamiento, según Edu, es una muestra de falta de respeto y educación que debería ser erradicada. “Avancemos, avancemos como sociedad”, instó en su mensaje, llamando a sus compatriotas a reflexionar y cambiar estas actitudes para crear un ambiente más seguro y respetuoso.

La razón principal de su satisfacción es la tranquilidad que siente al saber que su hija crece en un entorno más seguro, “sin esa contaminación de que haya un depravado fuera de serie que quiera lastimar”, declaró, enfatizando la importancia de proteger a las mujeres y garantizarles un espacio libre de acoso.

El impacto del video no se limita a las visitas sino que también generó un considerable número de comentarios, entre los que se destaca el de la usuaria @josefitaypunto, quien compartió su propia experiencia con el acoso en Argentina. “Menos mal que estamos cambiando porque me acuerdo de que cuando era adolescente y pasaba por una obra… Las barbaridades que me decían y lo mal que me sentía por ello”, comentó, apoyando el mensaje de “El Edu” y subrayando la necesidad de este cambio social.