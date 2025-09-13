Un joven ucraniano de 17 años vendió su servidor de Minecraft y le compró una casa a su madre

En 2021, Maksym Gavrylenko compró un servidor de Minecraft poco usado por mil libras (unos 1,200 dólares), pero lo mejoró y ahora lo vendió a un precio mucho mayor.

Una de las principales ventajas que desarrolló en el servidor fue ampliar las posibilidades de que las personas se pudieran conectar y jugar con usuarios de todo el mundo.

El joven detalló, que utilizará parte del dinero que ganó para comprarle una casa a su mamá que ahora vive como refugiada en Portugal, tras el conflicto bélico entre Ucrania-Rusia.

“Estoy muy orgulloso de haber podido convertir mi pasión en un negocio rentable y planeo ayudar a mi madre. Como resultado de la guerra, mi madre huyó de su hogar, por lo que comprarle una casa hará que todas las horas dedicadas a este proyecto valgan la pena”, dijo Gavrylenko en una entrevista para el sitio de su escuela, Lomond School, en Escocia.

“Nunca imaginamos que se convertiría en una oportunidad comercial viable, pero con la orientación de mi hermano que trabaja en tecnología y la escuela, me animaron a explorar las posibilidades de convertirlo en algo más grande”. Dijo Gavrylenko.