Un matrimonio sometió a su hija bailarina a una dieta extrema para impedir que creciera Durante el juicio, el matrimonio dijo que ellos le ofrecían alimentos pero la adolescente se negaba porque llevaba una dieta vegana.

Un matrimonio fue acusado de privarle la comida y descuidar la nutrición de su hija adolescente y deberán ir a la cárcel. La menor de 17 años pesaba 27 kilos cuando ingresó al hospital después de que sus maestras de baile hicieran la denuncia ante las autoridades. Los médicos dijeron que parecía una nena de 9 años y que estaba tan desnutrida que corría riesgo de sufrir un paro cardíaco y morir.

Sin embargo, tras conocer la decisión del Tribunal, la propia víctima le envió una carta a la jueza en la que le pidió que retire los cargos contra sus papás. “Quiero mucho a mis padres. Son las personas más importantes de mi vida. Si mis padres van a la cárcel, no creo que pueda soportarlo”, advirtió en el escrito, pero la letrada ignoró la solicitud y decidió continuar con el juicio.

El hecho ocurrió hace tres años en Perth, en Australia Occidental, pero salió a la luz los últimos días cuando inició el juicio. La identidad de ninguno de los implicados trascendió por que las leyes australianas lo impide con el objetivo de proteger a las víctimas infantiles. Ahora, la joven tiene 20 años y busca desesperadamente que sus padres sean liberados.

La jueza Linda Black dijo que el matrimonio no cumplió con sus deberes parentales de ayudarla a desarrollarse física y emocionalmente. “Este no es un caso sobre una bailarina desnutrida”, dijo al condenar al padre a seis años y medio de prisión, y a la madre a cinco años.

“Ustedes aislaron a su hija, le impidieron crecer, le impidieron desarrollarse de la forma que tenía derecho. La mantuvieron como una niña pequeña mucho más allá de la edad en la que debería haberlo sido”, agregó. Según expuso Black, los padres trataban a la adolescente como a una nena chiquita. Dijo que en la casa no había nada “ni remotamente apropiado para su edad”, y remarcó que la hacían mirar películas y programas de televisión infantiles, como Teletubbies y Frozen.

Por su parte, el abogado del padre, Oliver Paxman, dijo a CNN que “este nunca fue un caso sobre privar de comida a una nena”, y señaló: “Mi cliente no hizo pasar hambre a su hija (…) Nunca le negó la comida. Amaba y mimaba a su hija. Ella era libre de comer todo lo que quisiera. Este caso era sobre una nutrición inadecuada de una dieta vegana”.

“Todos los padres de este planeta saben que si no das a un niño suficiente comida se morirá de hambre. Pero, ¿y si tu hijo elige ser vegano?”, agregó. Sin embargo, la jueza se negó a creer que la pareja no se diera cuenta de que su hija estaba gravemente enferma.

“Parece que todos los que tuvieron la oportunidad de interactuar con ella entendieron que estaba gravemente desnutrida, excepto las dos personas que profesaban amarla. Simplemente no puedo aceptar que no lo vieran. Simplemente no puedo aceptar que no se dieran cuenta”, dijo Black.

Los padres falsificaron la partida de nacimiento

Cuando la adolescente fue hospitalizada tenía 17 años, medía 147,5 centímetros y tenía un índice de masa corporal de 12,5, significativamente por debajo del rango saludable de 18 a 25. La jueza señaló que sus padres eran conscientes de que parecía mucho más chica de lo que era y por eso falsificaron su partida de nacimiento para hacerla parecer dos años más joven y no levantar sospechas de la desnutrición que sufría.

“Según el médico, estaba consumida y tenía poca grasa corporal. Estaba pálida. No mostraba signos de pubertad. Tenía el pelo quebradizo y fino. Su piel estaba seca y descamada. Su ritmo cardíaco era elevado. El médico dijo que necesitaban hacer un ECG. Y ustedes dos dijeron que no”, remarcó Black.

La joven pidió retirar los cargos contra sus padres

La adolescente le envió una carta a la jueza para pedirle que retire la acusación en contra de sus padres. En el escrito, se culpaba a sí misma de la situación de sus padres y aseguró que ellos le preparaban el desayuno, la comida y la cena, pero que ella elegía cuánto comía.

“Soy totalmente dependiente de mis padres. Todos mis gastos de manutención los pagan mis padres, incluida la ropa, la comida y el dinero que necesito. Mis padres pagan mis tasas universitarias. Quiero mucho a mis padres. Son las personas más importantes de mi vida. Si mis padres van a la cárcel, no creo que pueda soportarlo”, advirtió.

El padre de la víctima admitió ante el tribunal haber falsificado la partida de nacimiento, pero tanto él como la madre negaron todos los demás cargos. Por lo que la juez consideró que la pareja no había asumido ninguna responsabilidad por sus actos: “No han mostrado ningún remordimiento. No han aceptado su responsabilidad. No han mostrado entendimiento”, señaló en su condena.