Una joven se alojó en un hotel y lo que encontró bajo la cama le dio estrés postraumático Natali Khomenk vivió una pesadilla en Tokio y denuncia la falta de respuestas del hotel y la policía.

Lo que debía ser un viaje soñado terminó en una auténtica pesadilla para Natali Khomenk, una joven que viajó sola a Tokio y se topó con una situación digna de una película de terror: encontró a un hombre escondido bajo su cama en la habitación del hotel.

Todo ocurrió en marzo, durante su primer día en la capital japonesa. Natali, que vive en Tailandia, eligió Japón pensando que era un destino seguro para mujeres que viajan solas. El hotel parecía confiable: accedió a su piso y a su cuarto con una tarjeta magnética, y nada hacía sospechar lo que vendría.

El momento de terror: “Vi un par de ojos mirándome desde abajo”

La pesadilla comenzó cuando Natali regresó al hotel después de un día de paseo. “Volví alrededor de las 19:30, abrí la puerta como siempre, me saqué la ropa y me tiré en la cama. Ahí sentí un olor raro”, contó en su cuenta de TikTok.

Al principio pensó que el olor venía de las sábanas o de su propio pelo, pero al acercarse al borde de la cama, la sorpresa fue escalofriante: “Vi un par de ojos mirándome desde abajo. Era un hombre asiático, de unos 20 o 30 años, con sobrepeso, corte de pelo tipo taza y ropa negra”.

El miedo la paralizó. “Empecé a hiperventilar y me quedé congelada, sin saber si me iba a atacar, ahorcar o matar”, relató. El hombre salió de debajo de la cama, la miró fijo durante tres eternos segundos y luego salió corriendo de la habitación.

Natali llamó de inmediato a la administración del hotel y a la policía. Los agentes encontraron una power bank y un cable USB bajo la cama, pero no lograron identificar al intruso. “El hotel me dijo que no tenían cámaras y que probablemente la policía no lo iba a encontrar”, denunció.

La joven exigió explicaciones y un reembolso. Al día siguiente, se mudó a otro hotel y pidió la devolución total del dinero. Al principio, la empresa de reservas solo le ofreció un cupón de 178 dólares, muy por debajo de los 600 que había pagado por tres noches. Finalmente, tras insistir, le devolvieron el dinero, pero nunca recibió un informe oficial del incidente.

El trauma y la falta de contención: “No puedo dormir, tengo miedo todo el tiempo”

La experiencia dejó secuelas profundas. “Los días siguientes fueron una pesadilla. No podía dormir, revisaba cada rincón de la habitación, estaba en alerta constante”, confesó Natali, que regresó a Tailandia con síntomas de ansiedad y estrés postraumático (PTSD).

Intentó reclamar una compensación por daño emocional de 1.600 dólares, pero el hotel se negó argumentando que no estaba en su política. “Todavía me pregunto cómo alguien pudo entrar a mi cuarto y saber que estaba sola”, lamentó.

A la angustia se sumaron los mensajes crueles que recibió en redes sociales. “Algunos hombres me escribieron diciendo que fue mi culpa o que solo quiero hablar mal de Japón”, contó. “Antes pensaba que era invencible y que había más gente buena que mala en el mundo. Ahora ya no estoy tan segura”.

Natali sigue esperando respuestas y busca que su caso sea investigado a fondo. Mientras tanto, intenta recuperarse de una experiencia que le cambió la vida para siempre.