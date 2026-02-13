[VIDEO] Así despegó Crew-12, una nueva misión tripulada de la NASA y Space X a la Estación Espacial Los astronautas tomarán el lugar del equipo que debió regresar a la Tierra de manera anticipada por una emergencia médica.

La misión Crew-12 despegó este viernes desde Cabo Cañaveral en un cohete Falcon 9 de Space X rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI). La misión reemplazará a la Crew-11, que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, durante la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial.

El despegue ocurrió poco después de las 7 de la mañana (hora de Argentina), después de dos postergaciones por mal clima.

Si todo sale según lo previsto, la cápsula SpaceX Dragon se acoplará el sábadoa la EEI, que orbita a 400 kilómetros sobre la Tierra, dando así inicio a una misión que se extenderá por nueve meses, más de lo habitual para este tipo de viajes.

Quiénes integran la misión Crew-12 y a quiénes reemplazan

La tripulación de la Crew-12 está compuesta por los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la francesa Sophie Adenot y el ruso Andrey Fedyaev.

Ellos reemplazarán al equipo de la Crew-11, integrado por Zena Cardman, Mike Fincke, el japonés Kimiya Yui y el ruso Oleg Platonov, quienes regresaron a la Tierra el pasado 14 de enero tras detectarse un problema de salud en uno de sus miembros.

La NASA no reveló la identidad del tripulante afectado, respetando la privacidad médica, pero confirmó que se trató de la primera evacuación médica en la historia de la EEI.

Cómo quedó la estación tras la evacuación y qué tareas esperan a la nueva tripulación

Desde la salida anticipada de la Crew-11, la estación quedó bajo el mando de una tripulación reducida: el estadounidense Christopher Williams y los cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev. Ellos mantuvieron las operaciones y los experimentos científicos en marcha, a la espera del nuevo equipo.

MIRA TAMBIÉN [VIDEO] Agredió a un vendedor ambulante pero luego le pidió perdón de rodillas

La NASA informó que Williams ya está organizando el equipamiento que utilizará la Crew-12 para su misión de investigación de larga duración. Además, por primera vez, Williams cargó basura y equipo obsoleto en la nave de carga HTV-X1 de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), que tiene previsto concluir su misión en la estación orbital en marzo.

Una misión con desafíos y récords

La Crew-12 afrontará una estadía de nueve meses, superando los seis meses habituales del programa comercial de la NASA y SpaceX.

El objetivo es continuar con las investigaciones científicas y mantener el funcionamiento de la EEI, que está programada para ser impulsada hacia la órbita terrestre antes de estrellarse en un punto aislado del océano Pacífico en 2030.