[VIDEO] Se metieron con su camioneta al Río de la Plata, el agua la tapó y volvieron a la costa nadando Los dos hombres, que querían cruzar hasta la Isla Paulino, resultaron ilesos.

Un episodio tan insólito como peligroso se registró el domingo en Berisso, cuando dos hombres ingresaron al Río de la Plata con una camioneta e intentaron cruzar desde la zona de Palo Blanco hasta la Isla Paulino. La maniobra terminó mal: el vehículo quedó encajado y fue cubierto por el agua.

Según informaron medios locales, el hecho ocurrió alrededor de las 11 y generó alarma entre los vecinos y los equipos de rescate locales. Los hombres habrían aprovechado la bajamar para avanzar por la costa, pero no calcularon la velocidad con la que sube el nivel del río en esa zona.

La camioneta, un modelo viejo de carrocería alta, avanzó por la costa desde la zona de Palo Blanco con la intención de llegar hasta la Isla Paulino, pero la subida repentina del agua sorprendió a los dos hombres, que tuvieron que saltar del vehículo y nadar hasta tierra firme.

“Entraron con la camioneta queriendo cruzar desde Palo Blanco a la isla y se quedaron en el agua. Nosotros fuimos tras un llamado porque la gente pensó que habían quedado adentro. La realidad es que los que estaban en la camioneta salieron nadando hasta la costa”, explicó el titular de Defensa Civil de Berisso, Roberto Scafati, en diálogo con 0221.com.ar.

El episodio llamó la atención de quienes circulaban por la zona costera. Vecinos alertaron a las autoridades al ver cómo el agua cubría el vehículo, y uno de ellos registró la escena con su celular mientras la camioneta se hundía.

A partir del aviso recibido, la guardia de Defensa Civil montó un operativo de emergencia con un bote para verificar si los ocupantes seguían dentro del vehículo. Sin embargo, cuando llegaron al vehículo constataron que estaba vacío.

“Habían avisado a la guardia de Defensa Civil que estaban adentro y al final no fue así. Fuimos en bote a ver la camioneta pensando que estaban adentro y no, los chicos estaban en la costa”, precisó Scafati.

Horas más tarde, al ser consultado por la situación del rodado, el titular de Defensa Civil resumió: “La camioneta va a quedar ahí, no la va a sacar nadie”.